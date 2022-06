Klimawandel: Die Alpen ergrünen

Ähnliche Entwicklungen lassen sich überall auf der Welt beobachten. Der Blattflächenindex, das Verhältnis von Blatt- zu Bodenoberfläche, hat in den zurückliegenden Jahrzehnten global zugenommen. Der Grund: Die Menschheit verfeuert massenweise fossile Brennstoffe und setzt jährlich etwa 36 Milliarden Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) frei, was den atmosphärischen Gehalt nach oben treibt und zur Erwärmung bodennaher Luftschichten führt. Pflanzen nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und verarbeiten es fotosynthetisch zu Biomasse. Mit erhöhtem Angebot des Stoffs entsteht mehr Biomasse und fällt das Pflanzenwachstum kräftiger aus. Zudem verlängert sich mit steigenden Durchschnittstemperaturen vielerorts die Vegetationsperiode.

Allerdings funktioniert die Kohlendioxid-Düngung mit der Zeit immer schlechter: Seit den 1980er Jahren hat sie um etwa 40 Prozent nachgelassen. Denn Pflanzen brauchen zum Wachsen nicht nur Kohlendioxid, sondern auch Wasser und Nährstoffe wie Stickstoff- und Phosphorverbindungen. In vielen Regionen unseres Planeten herrscht Nährstoff- oder Wassermangel oder beides zugleich; allein zwei Fünftel der weltweiten Landfläche entfallen auf Trockengebiete. Trotz zunehmenden CO 2 -Gehalts in der Luft gedeiht die Vegetation dort irgendwann nicht mehr kräftiger, weil ihr dafür die anderen nötigen Substanzen fehlen.

In den Alpen wird das Ergrünen merkliche Konsequenzen haben, schreiben Rumpf und ihr Team. Mehr Vegetation und weniger Schnee führen zu einem verminderten Rückstrahlvermögen (»Albedo«) der Erdoberfläche, die sich dadurch im Sonnenlicht stärker aufheizt. Das lässt die Temperaturen weiter steigen, worauf Permafrostböden und Gletscher verstärkt tauen und es zu mehr Lawinen und Hangrutschen kommt. Zunehmende Schnee- und Eisschmelze in den Höhen gefährdet zudem die Süßwasserversorgung der ansässigen Bevölkerung, denn Gletscher und Schneefelder speichern Wasser, das die Talbewohner in niederschlagsarmen Zeiten brauchen.