Klimawandel: Fiebrige Seen

Grünbraunes Wasser, fester Algenteppich, fauliger Geruch – wenn ein See aus dem Gleichgewicht gerät, enthält sein Wasser zu viele Nährstoffe und zu wenig Sauerstoff. Was im Sommer immer mal wieder für einige Wochen passiert, könnte in Zukunft häufiger und länger vorkommen. Denn auch in Deutschland wird es durch den Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten wärmer und trockener werden. Wie wirkt sich das auf die Qualität deutscher Gewässer aus? Wie auf die Tiere und Pflanzen, die in ihnen leben? Und was bedeuten die Veränderungen für die Trinkwasserversorgung?

Deutschlands größte Trinkwassertalsperre, die Rappbode-Talsperre im Harz, erlaubt einen Blick in die Zukunft. »Die Wassertemperatur an der Oberfläche ist im Sommer bereits drei bis vier Grad höher als noch vor 40 Jahren«, sagt Karsten Rinke. Der Hydrobiologe forscht seit mehr als zehn Jahren am Observatorium Rappbode, wie sich das Ökosystem in den Wassermassen, die das gigantische Bauwerk zurückhält, verändert. Regelmäßig nimmt er mit einem Team Proben aus dem Stausee und sammelt Daten zur Temperatur, dem Sauerstoff- und Nährstoffgehalt oder der Algenmenge. Der Stausee an der Rappbode-Talsperre zählt dank seiner Arbeit zu einem der am besten wissenschaftlich beobachteten Gewässern in Deutschland.

»Noch haben die klimabedingten Veränderungen keinen dramatischen Einfluss auf unsere Trinkwasserversorgung oder die Ökosysteme, aber in 50 oder 100 Jahren könnte das anders sein«, sagt Rinke. Bis zum Jahr 2100 könnte die Wassertemperatur im Stausee im schlimmsten Erwärmungsszenario des Weltklimaberichts um rund vier Grad ansteigen. Damit wäre der Stausee so warm wie der Gardasee. Für ein Ökosystem im nördlichsten Mittelgebirge Deutschlands wäre das verheerend.