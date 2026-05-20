Klimawandel: Wissenschaftler passen Klima-Szenarien an

Klimawandel wird möglicherweise immer noch unterschätzt

Zudem sind all diese Annahmen mit Unsicherheiten behaftet, wie van Vuuren betont. Es sei durchaus möglich, dass der globale Temperaturanstieg auch bei geringeren Emissionen den Wert von vier Grad Celsius bis zum Jahr 2100 übersteige. Zudem werde der Klimawandel danach nicht sofort stoppen, sondern noch eine Weile weiterlaufen, sodass das zuvor für 2100 prognostizierte Niveau dann voraussichtlich 2150 erreicht sei.

Die neuen Emissionsszenarien seien nicht als Entwarnung zu verstehen, erläutert auch Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute. »Die Wissenschaft geht heute von sehr viel gravierenderen Auswirkungen für ein bestimmtes Temperaturniveau aus als noch vor zehn Jahren.« Insbesondere die Wahrscheinlichkeit von Kipppunkten werde heute höher bewertet – also von klimatischen Entwicklungen, die ab einem bestimmten Grad der globalen Erwärmung abrupt ein neues Verhalten annehmen, indem sie sich beispielsweise stark beschleunigen oder unkontrollierbar werden. »Damit sind die Auswirkungen des aktuellen Szenarios mit den höchsten Emissionen in etwa so gravierend, wie es vor zehn Jahren vom damaligen Worst-Case-Szenario erwartet wurde.«

Laut UN-Umweltprogramm steuert die Welt nach wie vor auf rund 2,8 Grad globale Erwärmung bis 2100 zu. Käme es dazu, wäre mit verheerenden weltweiten Folgen zu rechnen. Geändert hat sich laut Höhne, dass wegen des Ausbaus erneuerbarer Energien jetzt mit weniger Wachstum der fossilen Energien zu rechnen sei. Früher habe es keine Alternativen zu fossilen Energien gegeben, jetzt aber schon, weshalb die Wissenschaft mögliche künftige Entwicklungen an die geänderte Realität angepasst habe. Dem stimmt Johannes Emmerling vom European Institute on Economics and the Environment in Mailand zu: »Im vergangenen Jahrzehnt hat sich dank politischem Momentum, technologischem Fortschritt und ökonomischen Anreizen schon einiges bewegt, um zumindest das frühere Worst-Case-Szenario zunehmend unrealistisch erscheinen zu lassen.«