Biologisches Wettrüsten : Knoten in RNA macht Viren gefährlicher

Schließlich haben die Forscher herauszufinden versucht, wie die Knoten in die RNA-Moleküle hineinkommen. Der Prozess läuft streng kontrolliert ab: Es bildet sich zunächst immer eine helixartige Schleife aus drei übereinandergelegten RNA-Strängen, um die dann ein weiter Ring gelegt wird, wodurch ein Pseudoknoten entsteht. Dort hinein fädelt sich dann der RNA-Faden, stets mit dem Fünfer-Ende zuerst. Dieses komplexe Knüpfschema muss vollständig absolviert werden, damit die RNA am Ende stabil und ribonuklaeseresistent wird, wie die Versuche der Forscher zeigen. Offenbar sorgt nur dies dafür, dass das Konstrukt höchstens durch starke mechanische Gewalt wieder gelöst werden kann, vermutlich weil Reibungs- und Abstoßungskräfte der RNA-Moleküle und ihrer Bestandteile das Entknüpfen behindern. Der Pseudoknoten ist zudem wohl so eng, dass die Ribonuklease-Scheren schon aus Platzmangel nicht durch ihn hindurch oder an ihm vorbei an das Erbgutmaterial gelangen können. Topologisch handelt es sich um einen Pseudo-, keinen echten, festgezurrten Knoten. Andere Enzyme können das Erbgut noch bearbeiten – so etwa Polymerasen, die zum Vervielfältigen und Ablesen von Informationen nötig sind.

Allerdings bilden Zika-Viren nicht immer die gegen Abbau stabilste Form der RNA: Ob und welche Pseudoknoten in der RNA entstehen, hängt offenbar von den Umständen ab und ändert sich mit dem Faltprozess, der die räumliche Struktur einer entstehenden RNA beeinflusst. Deswegen können Zika-Viren und generell Flaviviren ihr Erbgut wohl in unterschiedlichen stabilen Formen bauen, die möglicherweise unterschiedliche Funktionen im Infektionsprozess besser oder schlechter unterstützen. Vielleicht kann das neue Wissen um die Strukturen der xrRNA auch bei der Bekämpfung der Viren helfen, hoffen die Forscher: Womöglich lässt sich herausfinden und steuern, wann die Viren auf weniger stabile RNA setzen, wodurch Mediziner den Viren dann ihren Vorteil nehmen könnten.