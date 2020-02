Insekten-Food: Sechs Beine für einen Öko-Burger

Insekt ist aber nicht gleich Insekt. Derzeit beinhaltet die »Liste der essbaren Insekten der Welt« der Universität Wageningen in den Niederlanden 2111 essbare Arten, und die Liste wird stetig fortgeführt. Für Mehlwürmer und Co gilt daher dasselbe wie für alle anderen Nutztiere: Je nachdem, zu welcher Spezies man greift, variiert der Nährstoffgehalt. Auch Entwicklungsstadium und Nahrungsangebot beeinflussen, wie viel Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren ein Tier enthält.

So haben so genannte Harlekinschrecken (Zonocerus variegatus) in Nigeria, die mit Kleie gefüttert werden, beispielsweise einen fast doppelt so hohen Proteingehalt wie die, die lediglich Mais erhalten, berichtet ein Forscherteam um K. O. Ademolu von der Universität für Landwirtschaft in Nigeria in einer Studie aus dem Jahr 2010. Auch erwachsene Harlekinschrecken enthalten der Studie nach tendenziell mehr Eiweiß als solche, die gerade erst geschlüpft sind.

Insekt ist nicht gleich Insekt

»Eine weitere Rolle spielt die Bioverfügbarkeit, also die Frage, wie gut der Mensch die Nähstoffe von Insekten überhaupt aufnehmen kann«, betont Anna-Kristina Marel vom Max Rubner-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe. Denn selbst wenn ein Produkt reich an Eiweiß, Eisen oder Omega-3-Fettsäuren ist, heißt das nicht, dass die Nährstoffe vollständig für den menschlichen Organismus verfügbar sind. Marel und ihr Team untersuchen daher gerade im Reagenzglas, wie gut Proteine des Mehlwurms im Vergleich zu denen von Schweinen verdaut werden. »Experimente, die man mit anderen Insekten und weiteren Nährstoffen durchführen sollte«, sagt Marel: »In Sachen Bioverfügbarkeit von Insekten-Food befindet die Forschung sich tatsächlich noch ziemlich am Anfang.«

»Anders als in China, Thailand oder Mexiko, wo das Essen von Insekten Alltag ist, gelten Würmer, Larven und Fliegen in Deutschland vorrangig als Schädlinge« (Daniel Anthes)

Der Ansicht ist auch Guido Ritter, Vorstandsmitglied vom Institut für Nachhaltige Ernährung (iSuN). Und dennoch: »Im Angesicht von Klimawandel und Massentierhaltung könnten Insekten in Deutschland einen guten Fleischersatz darstellen«, meint der Forscher. Auch die Verbraucherzentralen und das BfR halten essbare Insekten für eine ökologisch sinnvolle Alternative zum herkömmlichen Fleisch. Das Institut hat im März 2016 sogar ein eigenes Symposium veranstaltet. Der Titel: »Insekten als Lebens- und Futtermittel. Nahrung der Zukunft?«

Entscheidend für die Zukunft soll vor allem die gute CO 2 -Bilanz der Insekten werden. Heute verursache die Tierhaltung etwa 8 bis 18 Prozent der vom Menschen erzeugten Treibhausgasemissionen, errechnete eine Forschergruppe um den Wissenschaftler Dele Raheem von der Ton Duc Thang University in Vietnam in einer Übersichtsarbeit, die 2019 in »Food Research International« erschien. Ein Kilogramm Rindfleisch erzeugt demnach an die 14,8 Kilogramm CO 2 , Hühner- und Schweinefleisch zwischen 1,1 und 3,8 Kilogramm. Mehlwurmlarven, Heuschrecken und Grillen emittieren hingegen gut 100-mal weniger Treibhausgase und 10-mal weniger Ammoniak als Rinder und Schweine.

So genannte Skarabäen, Kakerlaken und Termiten stoßen sogar gar kein Methan aus. Der Verzehr von Insekten an Stelle von Kühen könnte laut Ansicht der Forscher damit bis zu zehn Prozent Emissionen einsparen. Dazu kommt, dass Insekten in der Zucht nicht nur weniger Wasser benötigen, die meisten von ihnen sind auch zu 80 Prozent essbar und verdaulich, Rinder hingegen nur zu 40 Prozent, wie die Bundes-Verbraucherzentrale berichtet. »Der Umstieg auf Insekten kann zwar nicht die Erderwärmung aufhalten«, fasst Ritter zusammen. Aber er könne zumindest dabei helfen.