Supernova : Könnte der Riesenstern Beteigeuze tatsächlich bereits explodiert sein?

Immer wieder wurde zuletzt darüber spekuliert, ob der Rote Riesenstern Beteigeuze im Sternbild Orion kurz davor stehen könnte, in einer Supernova zu explodieren. Als Indiz dafür galt, dass er seltsam flackerte – er erschien mal heller und mal dunkler als gewöhnlich. Vor rund drei Jahren wurde erst einmal Entwarnung gegeben.

Doch nun legt ein Forschungsteam um Hideyuki Saio von der Universität Tokio eine neue Studie vor, die vorab auf dem Preprintserver ArXiv erschienen ist. Sie soll im Fachjournal »The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society« abgedruckt werden, muss aber noch den Begutachtungsprozess durchlaufen. Darin kommen die Astronomen zu dem Schluss, dass das Ende von Beteigeuze tatsächlich näher sein könnte als vormals gedacht. Der gestorbene Stern würde dann einige Wochen als markantes Leuchtfeuer strahlen, das heller wäre als unser Nachbarplanet Venus – das dritthellste Objekt am Himmel nach Sonne und Mond! Schon jetzt ist Beteigeuze am Taghimmel auszumachen; wenn er explodiert, wird das noch spektakulärer.

Pro Galaxie und Jahrhundert sollten zwei bis drei massereiche Sterne in einer Supernova explodieren. In einem solchen Gravitationskollaps stürzt der innere Kern des Giganten in sich zusammen, weil dort die Fusion der chemischen Elemente zum Erliegen kommt. In den zurückliegenden 400 Jahren geschah in dieser Hinsicht nichts in unserer Heimatgalaxie: Eine Supernova ist daher rein rechnerisch längst überfällig.