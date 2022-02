Körperabwehr: Immunsystem, endlich stark!

Selbstoptimierung liegt groß im Trend: Menschen wollen maximal im Job abliefern, dabei körperlich fit und mental in der Balance sein. Also geht es nach der Arbeit noch schnell zum Yogakurs, in die Wellnessoase oder zum Achtsamkeitstraining. Ähnlich handhaben es viele mit der Gesundheit. Der Winter naht? Dann nichts wie los in die Apotheke, um das Immunsystem mit Vitamin C, D und E zu optimieren – obendrauf Selen, Folsäure und Zink. Aber so leicht ist das leider nicht. Denn ein gesundes Immunsystem lässt sich nicht einfach mit Pille XYZ verbessern. Dafür ist es zu komplex (siehe Infokasten »Unser Immunsystem«).

Wer seine Abwehrkräfte bis ins Alter leistungsstark halten will, sollte auf Balance setzen – nicht ein stärkeres Abwehrsystem ist besser, sondern ein ausgeglichenes. Was wirklich hilft und was eher schadet, zeigen die folgenden neun wissenschaftlich basierten Empfehlungen:

Dos:

1. Ausgewogen und vollwertig ernähren

Vielseitigkeit statt Einseitigkeit zeichnet eine proimmune Ernährung aus. Denn jede Stufe der Immunreaktion ist auf viele verschiedene Nährstoffe angewiesen. Auf die Bedeutung einer pflanzlichen, bevorzugt mediterranen Kost mit reichlich Vollkornprodukten, frischem Gemüse, Obst, Nüssen und Olivenöl weist das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE) hin. Man versorgt nicht nur seinen Körper auf diese Weise mit allen Nährstoffen, die enthaltenen Ballaststoffe in Nüssen, Vollkorngetreide und Gemüse sind zudem essenziell für die Bakteriengemeinschaft im Darm. Das ist für unsere Abwehrkräfte deshalb von Bedeutung, weil der Darm unser wichtigstes Immunorgan ist. Damit er in dieser Rolle gut funktioniert, muss die Darmschleimhaut intakt und die Darmflora vielfältig sein.

Lösliche Ballaststoffe wie Pektine sind das wichtigste Bakterienfutter. Die Mikroben bauen die Mehrfachzucker zu kurzkettigen Fettsäuren ab, welche die Aktivität von Immunzellen regulieren, wie ein Team um Marco Aurélio Vinolo von der State University of Campinas in São Paulo 2016 darlegte. Sie fördern die Bildung von regulatorischen T-Zellen, die wiederum antientzündlich wirken. Eine akute Entzündung ist eine natürliche Reaktion unseres Immunsystems, um Krankheitserreger zu beseitigen. Chronische Entzündungsherde im Körper aber schwächen das Immunsystem, da weniger Energie für wichtigere Aufgaben bereitsteht. Zudem kommt es zu einer dauerhaften Aktivierung der Stressachse, was wiederum krankheitsfördernde Prozesse in Gang setzt. Einige der von den Bakterien gebildeten Fettsäuren sind außerdem dazu in der Lage, Killerzellen so umzuprogrammieren, dass sie Tumoren besser bekämpfen können, wie ein Team um Maik Luu von der Universität Würzburg 2021 in der Fachzeitschrift »Nature Communications« berichtete.