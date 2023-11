Kulturgeschichte der Enthaarung: Die Scham ums Haar

Es war eine zutiefst verzweifelte Frau, die der 32-jährige Dermatologe Paul Esnard Bechet 1913 in seiner New Yorker Praxis empfing. Die Patientin habe »eine sehr lukrative Stelle aufgegeben, mied all ihre Bekannten, ging nur noch tief verschleiert aus dem Haus und glitt allmählich in eine schwere Depression«. Bechet berichtete dies in einem Beitrag über »Ätiologie und Behandlung der Hypertrichose«, den er für ein New Yorker Fachblatt verfasste. Unter Hypertrichose verstand die medizinische Wissenschaft seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Körperbehaarung an Stellen, wo sie geläufigen Schönheitsidealen zufolge nichts zu suchen hatte. Und genau das war das Problem der Dame, die ihren Kummer in Bechets Praxis getragen hatte.

Sie war nicht die Einzige. Die medizinische Fachliteratur des frühen 20. Jahrhunderts ist voller Falldarstellungen, die von vergleichbaren Leidensgeschichten handeln. Ein Kollege Bechets beschrieb 1912 Betroffene als »verbittert, melancholisch und von Ärger zerfressen«. Oftmals hätten Patientinnen ihm versichert, »dass der Tod dem Leben voller Peinlichkeit, wie sie es führen müssten, vorzuziehen wäre«. Das »Journal of the American Medical Association« druckte 1937 die Zuschrift einer 26-jährigen Leserin aus Pittsburgh ab: »Die Leute sagen mir, ich sei hübsch. Aber neuerdings ist auf meinem ganzen Gesicht starker Haarwuchs aufgetreten. Das ist mir so unangenehm, dass ich vor jeglichem Kontakt mit Menschen zurückschrecke.«

Die niederländische Kulturhistorikerin Anneke Smelik sieht hier eine »Ideologie rund um den Frauenkörper« am Werk, ein lange in die Geschichte zurückreichendes und fest in den Köpfen verankertes Bild weiblicher Schönheit. Bis 2023 hat Smelik an der Radboud-Universität Nijmegen unter anderem über Mode und Kosmetik gelehrt und geforscht. In der Zeitschrift »Critical Studies in Fashion & Beauty«, zu deren Herausgebern sie zählt, veröffentlichte sie 2015 eine Studie über das »Tabu der weiblichen Körperbehaarung«.