Körpersprache: Berührungen offenbaren Gefühle

Wer den Arm eines anderen Menschen mit der Hand berührt, kann damit unterschiedliche Botschaften vermitteln. Diese Botschaften werden oft intuitiv verstanden – selbst von Fremden. So unterscheiden sich zum Beispiel liebevolles und beruhigendes Streicheln in einigen Details, berichtet eine Forschungsgruppe um die Psychologin Sarah McIntyre von der Universität Linköping in Schweden in der Fachzeitschrift »Psychological Science«.

Das Team hatte zunächst 50 Personen gebeten, eine von sechs möglichen Botschaften zu vermitteln, indem sie ihre Partnerinnen oder Partner am Arm berührten. Diese sollten dann angeben, was sie verstanden hatten: Liebe, Glück, Traurigkeit oder Dankbarkeit? Oder sollte die Berührung sie beruhigen oder ihre Aufmerksamkeit wecken? Damit die Botschaft nicht auf anderen Kanälen ankam, durften die Versuchspersonen keinen Ton von sich geben und konnten einander nicht sehen. Doch stets gelang es den Berührten, die Botschaft besser zu erkennen, als per Zufall zu erwarten gewesen wäre. Nachdem sie die Rollen getauscht hatten, klappte es noch besser.

Mittels 3-D-Tracking suchten die Forschenden daraufhin nach Merkmalen, die für die verschiedenen Arten von Berührung typisch waren. Am schnellsten bewegten sich die Hände, wenn es darum ging, Glücksgefühle zu vermitteln oder Aufmerksamkeit zu wecken. In beiden Fällen tippten die Finger auf einer kleinen Hautfläche – allerdings bei Glück mit mehreren Fingern und bei Aufmerksamkeit nur mit ein oder zwei. Langsames Streicheln war kennzeichnend für liebevolle und beruhigende Gesten, wobei ein längerer Kontakt auf kleinerer Fläche eher typisch für Liebe war. Sehr langsames Streicheln mit der ganzen Hand und auf großer Fläche kennzeichnete Traurigkeit, ebenso wie das Halten des Arms. Ein Drücken mit der ganzen Hand vermittelte Dankbarkeit.