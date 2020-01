Physik: Kollektive Verschränkung lässt »seltsames« Metall entstehen

Am besten ließen sich die Messdaten erklären, wenn magnetische Fehlstellen und Leitungselektronen in hohem Maß miteinander verschränkt sind, Physiker sprechen vom Kondo-Effekt. Diese Form der Wechselwirkung scheint in der Nähe des Temperaturnullpunkts schlagartig die Oberhand zu gewinnen: In einem Moment ließen sich Elektronen und magnetische Anomalien noch getrennt voneinander beschreiben. Bei geringfügig anderer Temperatur sind ihre Zustände plötzlich aneinander gekoppelt, quer durch den ganzen Festkörper.

Die Forscher erhoffen sich von diesem überraschenden Phasenübergang Einsichten in das noch rätselhafte Verhalten von Hochtemperatur-Supraleitern: Sie können Strom gänzlich ohne Widerstand übertragen, erinnern in manchen Situationen aber auch an seltsame Metalle.