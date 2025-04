Kometen im April 2025: Die erste Wiederkehr des Kometen P/2010 H2 (Vales)

Der Komet Vales wurde im April 2010 von Slowenien aus entdeckt. Schnell wurde offenbar, dass es sich um einen periodischen Kometen handelt. Dieser Schweifstern wartet auf eine dauerhafte Katalognummer. Möglicherweise hat er sie bis zum Erscheinen dieses Heftes schon erhalten.

Der Komet ist wegen seiner Bahn interessant, weil er sich in einer 3:2-Resonanz mit Jupiter befindet. Das bedeutet, dass zwei Umläufe des Kometen um die Sonne mit drei Jupiterumläufen zusammenfallen. Diese Resonanz entdeckten die Astronomen zuerst bei dem Asteroiden (153) Hilda. Eine solche Resonanz wurde bislang bei 4000 Asteroiden und 16 Kometen beobachtet.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Komet P/2010 H2 (Vales) am Himmel | Der Schweifstern Vales bewegt sich im April durch das Sternbild Jungfrau.

Kurzperiodische Kometen

P/2010 H2 (Vales) erreicht Ende April den sonnennächsten Punkt und zieht in der Jungfrau ein kleines Stück nach Westen (siehe »Komet P/2010 H2 (Vales) am Himmel« und »Komet Vales im Jahr 2010«). Diese Region kulminiert gegen Mitternacht, und der Komet befindet sich in einer sehr guten Beobachtungsposition. Er durchläuft im April das Helligkeitsmaximum von 12 mag. Diese Angabe ist etwas unsicher, weil der Komet bis zum Redaktionsschluss noch nicht wieder beobachtet wurde.