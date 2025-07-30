Kometen im August 2025: Der neue Komet Wierzchoś kommt zaghaft

Der Komet C/2024 E1 (Wierzchoś) wurde Anfang März 2024 vom polnischen Astronomen Kacper Wierzchoś entdeckt. Dazu waren seinerzeit 1,5 Meter Öffnung des Teleskops nötig. Der Komet erreicht am 20. Januar 2026 den sonnennächsten Punkt. Vom deutschen Sprachraum aus kann er sowohl vor als auch nach der Passage des sonnennächsten Punkts (Perihel) am Abendhimmel beobachtet werden. Zum Perihel selbst und dem damit verbundenen Helligkeitsmaximum von etwa 5 mag ist er nur von der Südhalbkugel aus sichtbar. Im August beginnt die Beobachtungssaison für Nutzer größerer Instrumente.

Nichtperiodische und langperiodische Kometen

C/2024 E1 (Wierzchoś) zieht im nördlichen Teil des Sternbilds Herkules nach Süden. Er befindet sich in optimaler Beobachtungsposition am Abendhimmel und ist anfangs sogar zirkumpolar. Die Helligkeit steigt zum Monatsende auf 13,5 mag an. Damit kommt er in die Reichweite visueller Beobachter, allerdings nur mit einem größeren Instrument. Am 9. August zieht er am Stern Ypsilon Herculis (υ Her, 4,5 mag) vorbei, am 18. August an Chi Herculis (χ Her, 4,5 mag). Am 22. August beträgt der Abstand zum Planetarischen Nebel NGC 6058 (13 mag) knapp zwei Grad.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Aufenthaltsorte des Newcomers | Der erst im März 2024 entdeckte Komet C/2024 E1 (Wierzchoś) durchwandert im August und September die Sternbilder Herkules und Nördliche Krone.

C/2022 N2 (PANSTARRS) bewegt sich im Widder (lateinisch: Aries) nach Osten, in Richtung Plejaden. Diese Himmelsregion steht in ausreichender Höhe am Morgenhimmel. Die Helligkeit steigt im Lauf des Monats leicht und erreicht 13,5 mag. PANSTARRS durchlief den sonnennächsten Punkt am letzten Julitag; zur Erdnähe kommt es erst im November. Deshalb bleibt die Helligkeit für die kommenden Monate etwa konstant. Am 26. August zieht er sehr dicht am Stern 64 Arietis (5,5 mag) vorbei.

C/2021 G2 (ATLAS) erlebte im April einen Helligkeitsausbruch. Es könnte deshalb sein, dass er im Juli und August noch sichtbar ist. Er zieht in dieser Zeit einen kleinen Bahnbogen an der Grenze der Sternbilder Waage und Kopf der Schlange. Die Helligkeit könnte von Mitte Juli bis in den August hinein noch 12,5 mag betragen und auf 13 mag zum Monatsende sinken. Das hängt aber vom weiteren Verlauf sowie möglichen Ausbruchsgeschehen ab und ist etwas unsicher.