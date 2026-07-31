Kometen im August 2026: Komet 169P/NEAT begegnet zahlreichen Himmelsobjekten

Bedingt durch seine besondere Bahngeometrie überstreicht der Komet 169P/NEAT im August einen Abschnitt von etwa 90 Grad am Himmel. Eine derart schnelle scheinbare Geschwindigkeit am Himmel tritt immer dann ein, wenn die größte Erd- und die größte Sonnennähe fast zusammenfallen. Die entsprechende Konstellation liegt am 11. August und am 21. September vor. Große Bahnbögen bedeuten indes viele Begegnungen mit markanten Himmelsobjekten: Besondere Leckerbissen sind hierbei der nahe Vorübergang am Herkuleshaufen Messier 13 und an den prominenten Galaxien Messier 94, NGC 4244 und NGC 4214.

Nicht- und langperiodische Kometen

C/2024 J3 (ATLAS) strebt dem Helligkeitsmaximum im Oktober zu, bleibt jedoch insgesamt ein leuchtschwacher Komet. Der etwa 13 mag helle Schweifstern zieht oberhalb von Wega durch das Sternbild Leier und steht dabei nahezu im Zenit. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Sterne am Tempolimit Download (Abo)

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Kurzperiodische Kometen

10P/Tempel bewegt sich vom Sternbild Steinbock in den Südlichen Fisch und erscheint damit nur knapp über dem Horizont. Der Komet sollte daher möglichst zu seinem Kulminationszeitpunkt beobachtet werden. Mit einer Helligkeit von 9 bis 10 mag erscheint er zwar relativ hell, doch die horizontnahe Lage erschwert die Beobachtungsbedingungen merklich. Gegen Ende des Monats steht er wohl im deutschen Sprachraum zu tief für Beobachter. Vom 28. Juli bis zu den ersten Augusttagen kommt der Komet dem Kugelsternhaufen Messier 30 (7 mag) auf weniger als drei Grad nahe.