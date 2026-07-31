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Kometen im August 2026: Komet 169P/NEAT begegnet zahlreichen Himmelsobjekten

Der August wird weiterhin maßgeblich durch den Kometen 169P/NEAT geprägt. Seine scheinbare Bewegung erstreckt sich über große Bereiche des Himmels und führt dabei zu zahlreichen Annäherungen an Sternhaufen und markanten Galaxien.
von Uwe Pilz
Ein astronomisches Bild zeigt einen Nachthimmel voller Sterne. In der Mitte ist ein Komet mit einem leuchtenden Kern und einem diffusen Schweif zu sehen, der nach rechts unten zeigt. Der Hintergrund ist mit zahlreichen funkelnden Sternen unterschiedlicher Helligkeit übersät. Einige Sterne erscheinen in verschiedenen Farben, darunter ein auffälliger blauer Stern links und ein rötlicher Stern rechts. Der Himmel ist dunkel und klar, was die Details des Kometen und der Sterne hervorhebt.
© Gerald Rhemann und Michael Jäger (Ausschnitt)
Im Januar 2026 gelang Gerald Rhemann und Michael Jäger diese Aufnahme des Kometen 240P/NEAT. Er wurde wie 169P/NEAT im Rahmen des Programms Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT) entdeckt und zeigt zwei aktive Kometenkerne.

Bedingt durch seine besondere Bahngeometrie überstreicht der Komet 169P/NEAT im August einen Abschnitt von etwa 90 Grad am Himmel. Eine derart schnelle scheinbare Geschwindigkeit am Himmel tritt immer dann ein, wenn die größte Erd- und die größte Sonnennähe fast zusammenfallen. Die entsprechende Konstellation liegt am 11. August und am 21. September vor. Große Bahnbögen bedeuten indes viele Begegnungen mit markanten Himmelsobjekten: Besondere Leckerbissen sind hierbei der nahe Vorübergang am Herkuleshaufen Messier 13 und an den prominenten Galaxien Messier 94, NGC 4244 und NGC 4214.

Nicht- und langperiodische Kometen

C/2024 J3 (ATLAS) strebt dem Helligkeitsmaximum im Oktober zu, bleibt jedoch insgesamt ein leuchtschwacher Komet. Der etwa 13 mag helle Schweifstern zieht oberhalb von Wega durch das Sternbild Leier und steht dabei nahezu im Zenit.

Kurzperiodische Kometen

10P/Tempel bewegt sich vom Sternbild Steinbock in den Südlichen Fisch und erscheint damit nur knapp über dem Horizont. Der Komet sollte daher möglichst zu seinem Kulminationszeitpunkt beobachtet werden. Mit einer Helligkeit von 9 bis 10 mag erscheint er zwar relativ hell, doch die horizontnahe Lage erschwert die Beobachtungsbedingungen merklich. Gegen Ende des Monats steht er wohl im deutschen Sprachraum zu tief für Beobachter. Vom 28. Juli bis zu den ersten Augusttagen kommt der Komet dem Kugelsternhaufen Messier 30 (7 mag) auf weniger als drei Grad nahe.

© Michael Jäger (Ausschnitt)
Staubfahne |

Um den Jahreswechsel 2015/2016 zeigte sich 10P/Tempel mit ähnlicher Helligkeit, wie sie für diesen August vorhergesagt wird. Wie auf der Aufnahme von Michael Jäger aus dem Jahr 2015 gut zu erkennen ist, enthält der Komet (Bildmitte) große Mengen an Staub. Dieser fächert sich zu einem ausgedehnten Schweif auf, was auf ein breites Spektrum an Partikelgrößen hindeutet. Umgebende Sterne erscheinen aufgrund der Nachführung als Strichspuren.

88P/Howell ist weiterhin am Morgenhimmel sichtbar, oberhalb des Kopfes des Walfischs, doch bereits innerhalb der Grenzen des Sternbilds Widder. Seine Helligkeit beträgt zunächst noch 12 mag, sinkt jedoch auf unter 13 mag zum Monatsende hin. Gleich zu Beginn des Monats stehen dem Kometen zwei Galaxien scheinbar nahe: die Spiralgalaxie NGC 1134 (12,5 mag) und die Balkenspirale IC 267 (13 mag).

Die Helligkeit von 169P/NEAT steigt derweil von 12,5 auf 11 mag weiter an. Er zieht im August einen Bahnbogen über den halben Himmel vom Sternbild Herkules über die Nördliche Krone, den Bärenhüter, die Jagdhunde, den Großen Bären und den Kleinen Löwen bis in den (großen) Löwen (siehe »Mit Riesenschritten«). Wegen seiner Annäherung an die Sonne endet die Beobachtungssaison für den Kometen in diesem Monat.

In der Nacht vom 2. auf den 3. August zieht er knapp am Kugelsternhaufen Messier 13 (6 mag) im Herkules vorbei. Das Ereignis sollten interessierte Beobachter nicht verpassen! Am 8. August steht er etwas nördlich des Sterns β Boo im Sternbild Bärenhüter. Nur wenig später, im Sternbild Jagdhunde, trifft er am 12. August auf ein dicht mit Galaxien besetztes Feld, die Hickson-Gruppe 68. Es wird ergänzt durch NGC 5371 (10,5 mag), eine Balkenspirale mit aktivem Galaxienkern. Am 15. August steht 169P/NEAT der hellen Galaxie Messier 94 (8 mag) nahe, die auch Katzenaugen-Galaxie genannt wird. Besonders bemerkenswert ist auch das Zusammentreffen mit der Silbernadel-Galaxie NGC 4244 (10 mag) und der irregulären Galaxie NGC 4228 (9,5 mag) am 17. August. Als Aufsuchhilfe kann hier der etwas hellere Stern 6 Canum Venaticorum (6 CVn, 5,0 mag) dienen, an den sich der Komet bis auf wenige Grad annähert.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt)
Mit Riesenschritten |

Aufgrund seiner Nähe zur Erde und Sonne rast der Komet 169P/NEAT förmlich über das Himmelsfirmament. Im Lauf des August durchquert er mehrere Sternbilder und kommt dabei einer Fülle von interessanten Himmelsobjekten nahe, darunter Kugelsternhaufen und Galaxien.

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