Kommunikation: Elefanten nennen einander beim Namen

Eigennamen galten bisher als ein typisches Merkmal der menschlichen Sprache. Zwar adressieren manche andere Spezies Artgenossen ebenfalls mit Hilfe von Lauten, etwa Delfine oder Papageien. Allerdings tun sie das lediglich durch Imitation: Sie ahmen die Rufe des angesprochenen Tiers nach. Wilde Afrikanische Elefanten (Loxodonta africana) hingegen nutzen offenbar ein ähnliches System wie Menschen. Sie rufen andere Individuen mit Lauten, die wie Namen den jeweiligen Tieren zugeordnet sind. Das berichtet eine Gruppe um George Wittemyer von der Colorado State University in Fort Collins im Magazin »Nature Ecology and Evolution«.

Gemeinsam mit Fachleuten der Non-Profit-Organisationen Save The Elephants in Nairobi und ElephantVoices im norwegischen Sandefjord analysierten die Biologinnen und Biologen mit Hilfe von maschinellem Lernen knapp 470 Rufe von rund 100 Elefanten. Die Forscher waren den Tieren zwischen 1986 und 2022 im Amboseli-Nationalpark sowie in den Samburu- und Buffalo-Springs-Nationalreservaten in Kenia im Auto gefolgt und hatten dabei Audioaufnahmen angefertigt.

Die Auswertung ergab, dass die physikalisch-akustische Struktur der Laute je nach Empfänger variierte. Der Algorithmus identifizierte die Adressaten von knapp 28 Prozent der Rufe korrekt – und damit den Studienautoren zufolge statistisch signifikant besser als der Zufall. Anscheinend imitierten die Elefanten zudem nicht die Stimme ihres Gegenübers.

Prompt auf Ansprache reagiert

In einem nächsten Schritt spielte das Team 17 wilden Elefanten Aufnahmen von Rufen jeweils ein und desselben Tiers vor, die entweder ursprünglich an sie selbst oder an einen Artgenossen gerichtet waren. Galt die Ansprache ihnen, reagierten sie deutlich stärker: Sie kamen zügiger herbeigelaufen und riefen schneller und lauter zurück als bei Lauten, die einst an andere gerichtet waren.