Schweigen: »Familiengeheimnisse drehen sich meist um die Herkunft«

Zunächst sollte man sich fragen, ob man es gelassen offenbaren kann oder ob es emotional stark belasten würde. In letzterem Fall kann es hilfreich sein, sich von Fachleuten helfen zu lassen oder sogar zu warten, bis man sich bereit fühlt. Einige Geheimnisse betreffen zum Beispiel Kriegsverbrechen, vor allem die Gräueltaten in den Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs. Die Betroffenen waren oft nicht in der Lage, mit ihren Kindern darüber zu sprechen, so dass erst die Generation der Enkel das Thema in der Familie ansprach. Die zweite wichtige Frage ist die nach den Auswirkungen von Geheimnissen. Nehmen wir das Beispiel der biologischen Herkunft: Wenn das Geheimnis ständig im Alltag auftaucht – etwa wenn das Kind erzählt, dass es in der Schule von künstlicher Befruchtung gehört hat, oder wenn die Familie Orte aufsucht, die mit dem biologischen Vater zu tun haben –, dann kann das Geheimhalten Probleme bereiten oder für Verwirrung sorgen. Vielleicht ist es dann besser, es zu enthüllen, sobald man sich der Folgen bewusst wird. Das ist jedoch eine sehr schwierige Frage, und häufig ist das auch der Grund, warum Therapeuten von Geheimnissen erzählt bekommen.

Die Patienten suchen also nicht deshalb Hilfe, weil es ihnen wegen des Geheimnisses schlecht geht?

Fast nie – auch wenn man natürlich manchmal in der Therapie entdeckt, dass hinter den Problemen ein Geheimnis steckt. In der Regel ist der Grund für eine Beratung aber eher die konkrete Frage, ob man den Kindern davon erzählen soll oder nicht. Das kommt vor allem vor, wenn es in der Familie Suizide oder sexuelle Übergriffe gab. Beispielsweise wollten Eltern von mir wissen, ob sie ihrem Sohn erzählen sollen, dass sein Onkel sich erhängt hat. Sie stellten mir diese Frage allerdings, während ihr Kind zuhörte! Das ist scheinbar absurd – aus psychologischer Sicht jedoch nicht. Eine Funktion von Geheimnissen besteht darin, die Welt in zwei Gruppen zu teilen: diejenigen, die etwas wissen, und diejenigen, die nicht wissen. Innerhalb der beiden Gruppen herrscht ein starker Zusammenhalt, aber zwischen den Gruppen wirkt das Geheimnis wie eine Trennlinie. Indem die Eltern ihr Vorgehen vor dem Kind nicht verheimlichten, konnten sie es einbeziehen, auch wenn sie noch nicht wussten, ob sie ihm ihr Geheimnis verraten sollten. Später habe ich allein mit dem Kind gesprochen und festgestellt, dass es ohnehin längst Bescheid wusste. Doch die Tatsache, dass es mit seinen Eltern darüber sprechen konnte, erwies sich als befreiend. Probleme wie Schlafstörungen und Schwierigkeiten in Beziehungen besserten sich daraufhin rasch.

Hat sich unser Umgang mit Geheimnissen verändert?