Konflikte unter Geschwistern: Meins!

Vor allem in den ersten Lebensjahren dreht sich der Streit oft um Besitz. Das beginnt mit dem einfachen »meine Schaufel!« im Sandkasten, was Hannes Rakoczy als »kognitiv anspruchslosen« Streit bezeichnet. Werden die Kinder älter, geht es bei Freunden häufig um andere Dinge: Wer darf mitspielen? Wie sind die Spielregeln? Wer hat Recht? Allerdings zanken Brüder und Schwestern auch später noch häufig um Ressourcen: Sie müssen sich behaupten und ihre Rolle in der Familie verteidigen. »Während der Pubertät ist das besonders kompliziert«, sagt Tanja Legenbauer. »Da sind die Heranwachsenden ohnehin überflutet mit Gefühlen, die es erschweren, anderen zuzuhören.« Gerade dann seien die Jugendlichen auf eine sinnvolle Unterstützung bei Konflikten angewiesen.

Interessiert und herzlich

Um soziales Miteinander zu üben, bedarf es einer gesunden Streitkultur in der Familie. Und die wiederum hängt vom Erziehungsstil ab. In einer Metaanalyse nahmen Mohd Nazri Abdul Rahman von der Universität von Malaya in Malaysia und seine Kollegin Cong Liu im Jahr 2022 verschiedene Stile unter die Lupe. Am besten schnitt dabei die so genannte autoritative Erziehung ab. Darunter versteht man interessiert herzliche und zugewandte Eltern, die gleichzeitig klare Regeln und Strukturen bieten. Gelingt das, streiten Geschwister weniger. Dagegen verlangen autoritäre Eltern von ihren Kindern Gehorsam und stellen harte Regeln auf, geben ihnen aber kaum Wärme und gehen selten auf ihre Bedürfnisse ein. Dieser Erziehungsstil sorgt für mehr Streit zwischen Geschwistern. Das ist auch der Fall bei permissiven Eltern. Solche verhalten sich zugewandt und warm, haben jedoch keine klaren Regeln.

»Auch aus ungünstigen Erziehungsstilen lernen die Kinder etwas, aber nicht gerade eine gute Streitkultur«, sagt Hannes Rakoczy. »Wenn die Eltern es beispielsweise tolerieren, dass sich immer die physisch Stärkeren durchsetzen, nehmen ihre Söhne und Töchter daraus andere Erfahrungen mit als in einem herrschaftsfreien Diskurs, wo es um die Koordination von Interessen geht.« Zugewandte Eltern können die kognitiven Fähigkeiten der Kinder fördern: »Je mehr sie über die mentalen Perspektiven anderer sprechen, desto schneller entwickelt ihr Nachwuchs diese Fähigkeiten.«

Streitschlichter »Keepon« Kann beim Streit zwischen Jungen und Mädchen statt eines Erwachsenen womöglich auch ein Roboter intervenieren? Diese Frage stellten sich die Entwicklungspsychologin Solace Shen, die damals an der Cornell University in New York forschte, der Informationswissenschaftler Malte Jung (Cornell University) und Petr Slovak vom King's College London. Das Trio entwickelte einen kleinen gelben Roboter mit Kulleraugen und Knopfnase. Sie nannten ihn Keepon. Dann ließen sie 32 Paare von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren unter Keepons Aufsicht für 50 Minuten miteinander spielen. Der Roboter stellte sich zunächst vor, fragte die Kinder nach ihrer Lieblingsfarbe und alberte ein wenig mit ihnen herum. Anschließend ging es um fünf verschiedene Spielzeuge: ein Lego-Duplo-Eiscreme-Set, Magnetspielzeug, ein Spielhaus, ein ferngesteuertes Auto und eine Geburtstagskarte mit Stiften und Aufklebern. Keepon schlug den Kindern eine Aktivität nach der anderen vor. Wenn es Zeit fürs nächste Spiel war, gab er ein Geräusch von sich. Zwischendurch mischte sich Keepon immer wieder ein, machte den Kindern Komplimente und ermutigte sie. Bei manchen Paaren griff Keepon ein, wenn sich ein Streit anbahnte: »Stopp. Ich sehe einen Konflikt aufkommen.« Keepon benannte daraufhin das Problem und fragte die Kinder, ob sie eine hilfreiche Lösung kennen. Klappte das nicht, schlug der Roboter ihnen etwas vor, zum Beispiel: »Könntet ihr vielleicht nacheinander mit dem Spielzeug spielen?« Erfolgreiche Konfliktlösungen kommentierte Keepon mit Begeisterung. Kamen die Kinder zu keinem Ergebnis, lenkte Keepon ihre Aufmerksamkeit ganz einfach in eine andere Richtung. Das Experiment funktionierte gut: Mit der Unterstützung des Roboters lösten die Kinder Streit häufiger konstruktiv. In einigen Fällen musst Keepon überhaupt nicht intervenieren. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Jungen und Mädchen den Roboter als Autorität ansahen und sich deshalb unterm Strich »anständiger« verhielten. Shen und ihre Kollegen schlagen vor, das Konzept eines »Roboter-Streitschlichters« weiterzuentwickeln. Keepon könne Kindern zum Beispiel helfen, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten auszubauen. Eine Frage, die in der Publikation nicht auftaucht: Weshalb sollte ein Roboter überhaupt die Rolle der menschlichen Vorbilder übernehmen? So gut entwickelt Keepon auch sein mag – individuelle Gefühle und Eigenheiten der Kinder sowie spezielle Hintergründe im Streitfall lassen sich sicherlich nur schwer programmieren. Shen, S. et al.: »Stop. I see a conflict happening.« A robot mediator for young children's interpersonal conflict resolution. 13th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), 2018

Kinder beobachten auch, wie ihre Eltern sich in Konflikten verhalten. »Unterstützen die Bezugspersonen ihre Argumente regelmäßig mit dem Knüppel, wird es den Söhnen und Töchtern ebenfalls schwerfallen, mit guten Argumenten zu streiten«, so Rakoczy. Väter und Mütter sind Vorbilder, die ihr Nachwuchs nachahmt. Braust die Mutter von Simon und Lina bei Konflikten mit anderen Erwachsenen sofort auf, reagieren die Kinder im Streit vermutlich ähnlich. Sehen sie jedoch, wie ihre Eltern ihren Standpunkt ruhig und nachvollziehbar verteidigen, sind sie eher dazu bereit, ihre Gedanken zu reflektieren und zu erklären.

Jungen sind eher aggressiv

Kinder sind aber kein unbeschriebenes Blatt, auf das Eltern alle ihre eigenen Verhaltensmuster projizieren. Die Charaktereigenschaften der beteiligten Individuen spielen in Streitsituationen ebenfalls eine Rolle und bestimmen das Verhältnis zwischen den Geschwistern mit. Jennifer Jenkins fasste 2022 die Ergebnisse verschiedener Studien zusammen, die sich mit geschlechtsspezifischen Unterschieden beschäftigten. Demnach verhalten sich Mädchen häufig wärmer ihren Geschwistern gegenüber, während Jungen eher zu Aggressionen neigen. Die meisten Konflikte gibt es zwischen zwei Jungen, am besten kommen Mädchen-Paare miteinander aus.

Daneben beeinflussen individuelle Eigenschaften wie Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus – bekannt als die »Big Five« – den Umgang zwischen Geschwistern. »Gibt es viel Streit, kann das daran liegen, dass sie vom Charakter schlicht nicht zusammenpassen«, sagt Tanja Legenbauer. Ob man nun verwandt sei oder nicht, manche Menschen könnten sich einfach nicht leiden. Das gilt auch für den Umgang der Eltern mit den Kindern: »Wenn ein Vater sehr regelorientiert ist, wird er nicht so gut mit einem sehr temperamentvollen, impulsiven Kind zurechtkommen.« Passe man nicht zusammen, käme man viel schneller an seine Grenzen.