Kosmische Strahlung: »Amaterasu«-Teilchen mit extremer Energie gibt Rätsel auf

Ein kosmisches Teilchen mit der zweithöchsten jemals registrierten Energie hat die Diskussion über physikalische Phänomene jenseits des Bekannten wieder angefacht. Am 27. Mai 2021 registrierten 23 Detektoren des Telescope Array in Utah kosmische Strahlung mit einer Energie von 2,4 · 1020 Elektronenvolt, das entspricht in etwa einem Tritt in den Hintern. Mehr Energie hatte bisher lediglich ein 1991 detektiertes Teilchen mit 3,2 · 1020 Elektronenvolt, das auf den Namen »Oh-My-God particle« getauft wurde. Analog dazu nennt das Team das neue Teilchen »Amaterasu particle« nach der japanischen Sonnengöttin. Bisher ist kein physikalischer Prozess bekannt, der einzelne Teilchen auf so hohe Energien beschleunigen kann.

»Prozesse, die man gemeinhin als energiereich versteht, zum Beispiel Supernovae, sind nicht annähernd energiereich genug dafür«, sagt John Matthews von der University of Utah und einer der Sprecher der Teleskopkollaboration, die das Teilchen detektierte. »Man braucht extrem starke magnetische Felder, um das Teilchen einzuschließen, während es beschleunigt wird.« Wie das Team jetzt in der Fachzeitschrift »Science« berichtet, ist außerdem völlig mysteriös, von welcher Quelle das Teilchen kommt. Es traf die Detektoren etwa aus der Richtung der Lokalen Leere, einer enormen, weitgehend leeren Weltraumregion nahe der Lokalen Gruppe von Galaxien, zu der unser Milchstraßensystem gehört.

Außerdem muss das Teilchen aus der näheren Nachbarschaft stammen; wie die Arbeitsgruppe berechnet, kann es nicht mehr als einige dutzend Millionen Lichtjahre weit gereist sein, sonst hätte es seine Energie durch Wechselwirkungen mit Magnetfeldern und dem kosmischen Mikrowellenhintergrund verloren. Eine so hochenergetische Quelle in relativer Nachbarschaft müsste man eigentlich sehen. »Diese Teilchen haben so hohe Energien, dass sie nicht von galaktischen oder extragalaktischen Magnetfeldern abgelenkt werden sollten«, erklärt Matthews. »Man sollte zeigen können, woher am Himmel sie kommen.« Die rund 30 bisher von dem Teleskopverbund registrierten extrem energiereichen Teilchen über 1020 Elektronenvolt scheinen jedoch ohne erkennbare Häufung aus allen Bereichen des Himmels gekommen zu sein.