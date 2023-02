Krebs: Geheilt heißt nicht vorbei

»Dass Menschen mit Krebs gut fünf Jahren nach ihrer Diagnose als geheilt gelten, ist eine recht willkürliche Grenze« Katja Weisel, stellvertretende Klinikdirektorin Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Auch die Onkologin und stellvertretende Klinikdirektorin Katja Weisel vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) plädiert für eine strukturierte Nachsorge. Wie das geht, zeigt zum Beispiel CARE for CAYA, ein bundesweites Nachsorgeprogramm für junge Erwachsene (15 bis 39 Jahre), das vom Universitären Cancer Center (UCCH) des UKE initiiert und in 14 bundesdeutschen Zentren durchgeführt wurde. »In diesem Programm wurden individualisierte Nachsorgepläne erstellt, die neben der Früherkennung und Behandlung möglicher Spätfolgen einer Krebsbehandlung die Beratung hinsichtlich Lifestyle-Faktoren wie Ernährung und Sport sowie psychosoziale Unterstützung und die gezielte Kontaktaufnahme mit Selbsthilfegruppen beinhalten«, erklärt sie. Dass Menschen mit Krebs gut fünf Jahre nach ihrer Diagnose als geheilt gelten, sei eine recht willkürliche Grenze, so die Onkologin. Statistisch sinke ab diesem Zeitpunkt zwar bei den meisten Krebspatientinnen und -patienten das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt. Mittlerweile wisse man jedoch, dass sich auch Jahrzehnte nach der Erkrankung noch aus denselben Krebszellen neue Tumoren entwickeln können. Bei anderen Überlebenden sei der Krebs auch gar nicht heilbar, bleibe jedoch über mehr als fünf Jahre ruhend, bevor er irgendwann wieder zurückkehre.

Die Angst, dass der Tumor wiederkehrt, gehört zu den zehn häufigsten Belastungen von Langzeitüberlebenden. Das zeigt ein Review von mehr als 130 Studien, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um den Forscher Sébastien Simard von der Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ausgewertet haben. Jedoch kommen manche Untersuchungen auf Zahlen von drei Prozent, andere auf 43 Prozent auf Grund unterschiedlicher Messinstrumente sowie der Art und Schwere der Krebserkrankungen. Auch mit Depressionen haben viele Langzeitüberlebende zu kämpfen. Hier schwanken die Zahlen je nach Studie zwischen 5 und 66 Prozent. Das zeigt eine Übersichtsarbeit von Joachim Weis vom Tumorzentrum Freiburg aus dem Jahr 2022. Der Psychologe schätzt, dass mindestens 7 Prozent und mehr als 20 Prozent mit Ängsten und Depressionen zu tun haben.

Zurück ins alte Leben – oder doch ein neues?

Auch für Ulrike Röming sind die psychischen Folgen am gravierendsten: »Nach der Behandlung wollte ich die Erkrankung einfach los sein und endlich wieder zurück in mein altes Leben«, sagt sie. Gut ein Jahr nach der Diagnose stieg sie daher wieder in ihren Job ein. Hatte sie zuvor nur 25 Stunden gearbeitet, stockte sie bald auf 30, später 40 Stunden auf. Denn während der Krebsbehandlung merkte Ulrike Röming, dass das Krankengeld eines Teilzeitjobs, mit dem sie eigentlich sehr zufrieden war, zum Leben kaum ausreicht. »Ohne die finanzielle Unterstützung meiner Familie und mein Erspartes hätte ich das nicht geschafft«, sagt sie. Für den Fall, dass der Krebs wiederkommt, wollte Ulrike Röming sich absichern. Nachdem sie gut drei Jahre Vollzeit gearbeitet hatte, brach sie zusammen und kam in die Klinik. Zur Diagnose gehörten unter anderem Burnout und Depression. »Das lag nicht nur an der Arbeit«, weiß Ulrike Röming heute: »Ich hatte die Krebserkrankung noch gar nicht richtig verarbeitet und die Angst, dass der Tumor metastasiert hat, also Krebszellen sich bereits woanders in meinem Körper ausgebreitet haben, komplett verdrängt.«

Zahlen zu Krebserkrankungen in Deutschland Im Jahr 2018 lebten in Deutschland etwa 1,6 Millionen Krebskranke, deren Diagnose nicht länger als fünf Jahre zurücklag. Aktuellen Schätzungen zufolge leben derzeit in Deutschland etwa 4,5 Millionen Männer und Frauen mit oder nach Krebs.

Im Jahr 2018 erkrankten etwa 498 000 Menschen in Deutschland neu an Krebs. Fachleute sagen einen Anstieg auf über 510 000 Krebsneuerkrankungen für das Jahr 2022 voraus. Berücksichtigt man bei den Berechnungen die gestiegene Lebenserwartung, dann ist die Neuerkrankungsrate bei Männern in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken, bei Frauen nur leicht.

2019 starben insgesamt 230 242 Menschen an Krebs. Für die meisten Krebstodesfälle bei Männern ist Lungenkrebs verantwortlich. Rund 28 000 Männer erlagen 2019 dieser Tumorform. Bei Frauen ist Brustkrebs für die meisten Krebstodesfälle verantwortlich. Daran starben rund 18 500 Betroffene.

Über alle Entitäten hinweg beträgt die absolute 5-Jahres-Überlebensrate 50 Prozent bei Männern und 58 Prozent bei Frauen. Quellen: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), AG LONKO Empfehlungspapier UAG „Daten“

Auf eine weitere psychische Herausforderung weist der Sozialwissenschaftler Seán M. Williams von der University of Sheffield mit seiner Kollegin Kari Nyheim Solbrække von der Universität Oslo hin: Es ist der Begriff des »survivors« selbst. Gerade in den USA berichten Medien vor allem von Erzählungen des »heldenhaften Überlebens« – von »Chaos« und emotionalen Zerrüttungen werde hingegen kaum gesprochen. Durch die Globalisierung und soziale Medien wie Facebook und Twitter nehme diese Sichtweise auch in Deutschland zu. Dazu komme die Idee des »posttraumatischen Wachstums«. Es beschreibt das Phänomen, dass einige Patientinnen und Patienten tatsächlich psychisch gestärkt aus der Erkrankung herausgehen: Sie setzen neue Prioritäten, haben die Erfahrung gemacht, Krisen meistern zu können, und schätzen ihr Leben mehr als zuvor. Der Kampf gegen Krebs sei damit zu einer Chance für eine neue Selbstfindung und Entwicklung geworden, die darin bestünde, nicht nur ein anderer, sondern in mancher Hinsicht ein besserer Mensch zu werden, schreiben Williams und Solbrække. Manchen Betroffenen gäben diese Erzählungen Kraft – nicht nur für das Durchstehen der Therapie, sondern auch für das Leben danach. Andere setzten sie hingegen unter Druck.

Ulrike Röming kennt beides. Während ihrer Erkrankung war sie viel im Internet unterwegs. »Der Austausch mit anderen tat unheimlich gut«, erinnert sie sich. Zu sehen, wie Menschen wie sie, die den Krebs überstanden haben, in ihren Alltag zurückkehren, vielleicht auch ihren Job hinschmeißen, auf Weltreise gehen oder eine Yoga-Ausbildung machen, hat sie inspiriert – an manchen Tagen weckten die Bilder und Posts jedoch auch Zweifel: Wieso kriege ich das nicht hin? Warum sind die scheinbar wieder voll leistungsfähig und ich bekomme eine Depression? Facebook konfrontierte sie zudem immer wieder mit Traueranzeigen. »Frauen, die dachten, sie seien geheilt, und dann kehrte der Krebs wieder und sie schafften es nicht«, berichtet Röming. Diese Konfrontation mit der Realität, oder zumindest einem Ausschnitt von ihr, ließ sie noch weiter an ihrem Weg zweifeln: Es bringt ja gar nichts, sich ein neues Leben aufzubauen. Wenn ich das geschafft habe, kommt der Krebs und macht mir alles wieder kaputt. »Gedankenschleifen, die die Depression verstärkten«, so Ulrike Röming.

Katja Weisel kennt den Druck, den Überlebende sich machen; etwa, weil sie am Arbeitsplatz ihre alte Leistungsfähigkeit nicht mehr erreichen oder die Angst vor einem Rückfall sie immer wieder lähmt. Sie würde den Druck, der dadurch entstünde, allerdings nicht an einem Begriff oder Konzept festmachen. »Wichtig ist es, unsere Patienten nicht zu stigmatisieren«, sagt sie: »Weder im Positiven noch im Negativen.« Es ginge schließlich nicht um die Gruppe, der ein Mensch angehört, sondern um das Individuum. Den Menschen zu sehen – und zwar mit all seinen Bedürfnissen, Ängsten und Wünschen. »Das ist das Wichtige«, sagt Katja Weisel: »Das bedeutet auch, den Raum zu öffnen und Tabuthemen anzusprechen.« Sei es die Angst vor der Zukunft, finanzielle Probleme oder der Verlust der Libido.