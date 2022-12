Krebsdiagnostik: Zuckermoleküle in Blut und Urin verraten Tumorerkrankung

Schwedische Forscherinnen und Forscher haben eine Methode zur Früherkennung von 14 verschiedenen Krebsarten entwickelt. Die neuartige Technik analysiert spezielle Zucker, so genannte Glycosaminoglycane (GAGs), die auf gesunden, aber auch entarteten Zellen zu finden sind. Deren Struktur und Häufigkeit verändert sich im Zuge einer Krebserkrankung und kann im Blut und Urin nachgewiesen werden. Die Studienergebnisse stellte das Team um Francesco Gatto von der Chalmers University of Technology jetzt in der Fachzeitschrift »PNAS« vor. An der Untersuchung hatten insgesamt 1260 Gesunde sowie Krebskranke teilgenommen.

Der Test ist eine so genannte Flüssigbiopsie, bei der im Unterschied zur herkömmlichen Biopsie keine Gewebeproben entnommen und analysiert, sondern Körperflüssigkeiten wie Blut und Urin auf bestimmte Biomarker untersucht werden. Solche Tests sind recht einfach durchzuführen und kommen deshalb auch für Krebsarten in Frage, bei denen eine Nadelbiopsie riskant ist, etwa bei Lungen- oder Hirntumoren. Gewebetests sind in ihrer Aussagekraft allerdings deutlich überlegen, weshalb Flüssigbiopsien meist nur ergänzend empfohlen werden.

Unter der selbst gesetzten Vorgabe, bei gesunden Menschen höchstens fünf Prozent falsch positive Testergebnisse zu erhalten (das entspricht einer Spezifität von 95 Prozent), ermittelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen eine Sensitivität von 41,6 Prozent, Krebsstadien der Phase 1 allein mittels Blutproben zu erkennen. Nach einer zusätzlichen Urinprobe stieg die Sensitivität auf 62,3 Prozent. Das bedeutet, dass sechs von zehn Krebsfällen korrekt diagnostiziert werden konnten, bei vier Erkrankten schlug die Untersuchung nicht an.