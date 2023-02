Krebsvorsorge: Darmspiegelungen retten Leben – oder nicht?

Studien, in denen die Vorsorgemethoden direkt miteinander verglichen wurden, legen nahe, dass die Einhaltung der Vorschriften viel mit diesen vergleichbaren Erfolgsquoten zu tun hat. Die Darmspiegelung mag die beste Methode sein, um im Darm alles zu sehen, aber weniger Menschen sind motiviert, sich so untersuchen zu lassen. In einer schwedischen Studie mit dem Namen SCREESCO nahmen 35 Prozent der Personen, denen eine Darmspiegelung empfohlen wurde, diese auch in Anspruch, gegenüber 55 Prozent der Personen in jener Gruppe, der ein FIT angeraten wurde. In Spanien wurden in einer Studie namens COLONPREV mehr als 53 000 Menschen nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt: Die eine Gruppe erhielt den Rat, sich einer Darmspiegelung zu unterziehen, die andere wurde angewiesen, alle zwei Jahre ein FIT-Stuhlscreening durchzuführen. Nach zehn Jahren waren in der Koloskopiegruppe 30 Krebsfälle entdeckt worden, während es in der FIT-Gruppe 33 waren, was vor allem am Verhalten der Menschen lag. Nur 25 Prozent der Menschen in der Koloskopiegruppe ließen sich untersuchen, während es in der FIT-Gruppe 34 Prozent waren.

Ein stuhlbasiertes Screening wird in Kanada ab einem Alter von 50 Jahren und in Großbritannien ab 60 Jahren empfohlen, während in den USA vor allem zur Darmspiegelung geraten wird

Jason Dominitz ist Mitleiter einer Studie, in der die Krebsresultate von 50 000 Veteranen, die entweder mit einem jährlichen FIT-Test oder einer Koloskopie untersucht werden, direkt miteinander verglichen werden. Bislang war die Beteiligung an der Studie hoch, und bei 46 Prozent der Teilnehmer wurden bei der Vorsorgekoloskopie präkanzeröse Polypen gefunden. Es handelt sich um die erste Studie dieser Art in den Vereinigten Staaten, und Jason Dominitz zufolge soll sie den Menschen bei der Entscheidung helfen, welche Vorsorgeuntersuchungen sie wählen. »Sie befasst sich mehr mit der Frage des Patienten, der vor Ihnen steht und sagt: ›Ich möchte mich untersuchen lassen. Was soll ich tun?‹« Die Ergebnisse werden im Jahr 2028 zur Verfügung stehen. Menschen, die sich jetzt beraten lassen wollen, erhalten je nach Wohnort unterschiedliche Ratschläge. Ein stuhlbasiertes Screening wird in Kanada ab einem Alter von 50 Jahren und in Großbritannien ab 60 Jahren empfohlen, während in den USA vor allem zur Darmspiegelung geraten wird.

Bretthauer ist der Meinung, dass die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten und dabei alle Informationen, die es gibt, erhalten müssten. Er selbst entschied sich für die Darmspiegelung, aber er hat Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, die sich anhand der gleichen Daten dagegen entschieden haben.

Die Entscheidungsfreiheit scheint der Schlüssel zur Steigerung der Vorsorgequoten zu sein. In einer Studie entschieden sich 69 Prozent der Menschen, denen empfohlen wurde, sich mittels Stuhlprobe oder Koloskopie testen zu lassen, für die Untersuchung. Ihnen gegenüber stehen 38 Prozent Vorsorgewilliger, denen nur die Darmspiegelung empfohlen wurde. »Damit ein Vorsorgetest erfolgreich ist, muss er für die Patienten annehmbar sein«, sagt Jennifer Croswell, und Darmspiegelungen können schwer zu akzeptieren sein. »Es hat einen gewissen Ekelfaktor, wenn man sagt, dass einem eine Sonde ins Rektum gesteckt wird. Die Leute sind davon nicht wirklich begeistert.« Die Akzeptanz könnte auch sinken, wenn eine Untersuchung zu teuer oder zeitlich schwer einzuplanen ist.