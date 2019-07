Serie: Kuriose Experimente am Menschen: Kreuzigung für die Wissenschaft

Jedes Jahr zu Ostern gehen Bilder eines schaurigen Spektakels um die Welt: Einige philippinische Katholiken stellen die Passion Christi nach und lassen sich im Gedenken an die Hinrichtung Jesu ans Kreuz schlagen. Als Römer verkleidete Gläubige treiben dazu Nägel durch die Hände und Füße ihrer Kollegen. Das Volksfest am Karfreitag gilt als Publikumsmagnet – tausende Touristen aus dem In- und Ausland reisen jedes Jahr zum Beispiel in das Dorf San Pedro Cutud an. Eines der Heilanddoubles soll der Kreuzigungsgruppe in diesem Jahr (2019) bereits zum 33. Mal angehört haben. Der Vatikan hält wenig von dem brutalen Ritual und verurteilt es regelmäßig. Die lokalen Behörden fordern die Teilnehmer zumindest auf, die Nägel zu desinfizieren und sich gegen Tetanus impfen zu lassen.

Doch nicht nur katholische Eiferer (und Mel Gibson) stellen die spezielle antike Art der Hinrichtung nach. Auch Wissenschaftler probieren bis heute den Tod am Kreuz aus, um historische Fragen zu klären. Die wohl wichtigste: Wie stirbt man dabei eigentlich?

Der Ursprung der Hinrichtungsmethode lässt sich nur schwer verfolgen. Sicher gilt, dass schon die Assyrer, die Phönizier, die Perser und später auch die Griechen Verurteilte an einen Pfahl banden und sie ihrem Schicksal überließen, was über kurz oder lang den Tod zur Folge hatte. Wie genau die Prozedur in dieser Zeit aussah, darüber schweigen die zeitgenössischen Quellen größtenteils. Die Römer schließlich übernahmen die Methode und nutzten sie zusätzlich als Propagandainstrument. Folterelemente sollten ein langes Leiden garantieren und somit abschrecken. So wurden die Delinquenten in der Regel vor der eigentlichen Exekution brutal ausgepeitscht. Aufständische, Seeräuber oder entlaufene Sklaven landeten zu Tausenden am Kreuz, beispielsweise nach dem Aufstand des Spartacus 71 v. Chr. Und auch Jesus galt als politischer Rebell.

Laden... © junpinzon / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Schmerzhafter Glaube | Karfreitags lassen sich manche Gläubige auf den Philippinen ans Kreuz nageln, um die Leiden von Jesus Christus nachzuempfinden.

Tote kreuzigen

Ob die Erfinder der Kreuzigung eine bestimmte Todesart beabsichtigten, wissen wir nicht. Vermutlich ereilte viele Verurteilte allein durch Schmerz und Erschöpfung ein Kreislaufkollaps. Andere sollen tagelang gelitten haben. Die vier Evangelisten sind sich einig, dass Jesus nur wenige Stunden am Kreuz gehangen habe. Was genau aber medizinisch passierte, darüber informieren weder biblische noch andere antike Quellen – genug Stoff und Raum für passionierte Wissenschaftler, um über die Todesursache zu spekulieren.