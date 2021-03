Künftige Kriege: Angriff im Orbit

In US-Kreisen sucht man daher nach Möglichkeiten, Angriffen auf die eigenen Flugkörper vorzubeugen. Ein probates Mittel wären redundante, widerstandsfähige Systeme, die Verluste hinnehmen können, ohne an Effektivität zu verlieren. Ein solches Ziel wäre für die gegnerische Partei nicht attraktiv – eine Standardtaktik der militärischen Abschreckung. Gleichwohl ist nicht klar, ob das Pentagon diesen Ansatz praktiziert. Zwar wurde seine offizielle »Abwehrstrategie für den Weltraum« im Juni 2020 veröffentlicht, jedoch ohne interessante Details zu nennen.

Traditionell schließt das Pentagon zum Bau seiner Satelliten Verträge mit Giganten der Rüstungsindustrie wie Lockheed Martin, Raytheon und Northrop Grumman. In der Regel sind die Raumfahrzeuge so groß wie wuchtige Pick-up-Trucks. Ein Grund dafür sei wirtschaftliche Effizienz, sagt Oberst Eric Felt vom Air Force Research Laboratory's Space Vehicles Directorate. »Welche Funktion man auch benötigt, man packt es einfach obendrauf«, erklärt er das Motto. Ganz egal, was man gerade fertige.

Private Raumfahrtunternehmen setzen neue Maßstäbe

Die so genannten New-Space-Unternehmen, darunter SpaceX, Blue Origin oder Virgin Galactic, beweisen allerdings seit geraumer Zeit, dass Wirtschaftlichkeit anders aussehen kann. Sie konstruieren wiederverwendbare Trägerraketen und Satelliten so klein wie Wassermelonen, die nur ein Viertel, mitunter nur ein Zehntel von sonst üblichen Versionen kosten. Auch Felt denkt, dass das Militär mit dieser Strategie mehr Satelliten starten könnte. Zusätzlich verteilen sich damit die verschiedenen Funktionen auf unterschiedliche Satelliten. Das erleichtert den Austausch im Fall eines Schadens. SpaceX verknüpft sogar Tausende von kleinen Satelliten zu großen Konstellationen, die etwa einen weltweiten Internetzugang gewährleisten. Solche Systeme sind äußerst robust gegenüber Angriffen.

Dagegen ist das weltraumgestützte Infrarot-Raketenfrühwarnsystem des US-Militärs, kurz SBIRS, eine Konstellation aus bloß zehn großen Satelliten – und damit »ein fettes, saftiges Ziel«, sagt Joshua Huminski vom National Security Institute der George Mason University. »Wenn man drei SBIRS-Satelliten trifft, ist das Frühwarnsystem ausgeschaltet.« Wäre SBIRS stattdessen eine Konstellation vieler Kleinsatelliten, wäre der Ausfall von dreien zwar ärgerlich, aber das System würde weiterhin funktionieren, so Felt.

Er berichtet, dass die Space Force derzeit enge Beziehungen zu New-Space-Unternehmen aufbaue. Im Zuge dessen würde es auch deren Regeln für Bestellungen neuer Techniken übernehmen: nach Funktion und nicht mehr nach Spezifikation. Das bedeutet so viel wie: »Ich brauche ein System, das mir ausreichend Koffein zuführt« und nicht mehr »Ich brauche eine große Tasse Kaffee«.

Mitte Juli 2020, vier Monate nach dem Ende der mutmaßlichen Verfolgungsjagd im All, stellten Amateurbeobachter fest, dass der Subsatellit Cosmos 2543 plötzlich von einem Projektil begleitet wurde, getauft Objekt 45915. Es entfernte sich dann aber wieder mit mehr als 1100 Kilometern pro Stunde – offensichtlich besaß es also einen eigenen Antrieb. John Raymond nannte den Vorfall einen »Orbitwaffentest«. Das britische Verteidigungsministerium twitterte, es hoffe, dass Russland künftig zusammen mit internationalen Partnern auf verantwortliche Verhaltensregeln im Weltraum hinarbeiten werde.

»Wenn man alle GPS-Satelliten eines Lands attackiert, zerstört man eine kritische Infrastruktur. Das bedeutet dann wahrscheinlich Krieg« (John Klein, Ausbilder am Space Policy Institute der George Washington University)

Denn bestehende international verbindliche Verträge sind unspezifisch, alt oder auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Der offizielle Weltraumvertrag, der den Einsatz nuklearer Waffen im Weltraum verbietet, wurde etwa schon 1967 unterzeichnet. Seitdem hat sich die Raumfahrttechnik enorm weiterentwickelt. Im Jahr 2014 schlugen Russland und China eine Abmachung vor, welche die Stationierung von Waffen im Weltraum verbietet. Aber am Ende stimmten die US-Amerikaner weder den Bedingungen des Vorschlags zu noch unterbreiteten sie einen Gegenvorschlag.

Erst kürzlich einigte sich das Komitee der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums auf 21 nicht bindende Richtlinien für das Verhalten im Weltall. Dazu seien nationale Regulierungsrahmen für Weltraumaktivitäten überarbeitet worden, berichtet Grego. Das Ergebnis ist allerdings eher vage und für die Astrophysikerin unbefriedigend: »Wenn man die Vereinbarung liest, wird man enttäuscht.« Sie hatte gehofft, dass sich die Richtlinien mit potenziellen Weltraumkriegen befassen würden, was allerdings nicht der Fall ist.

Komplexe Fragen brauchen Antworten

Zweifelsohne sind die Fragen, die beantwortet werden müssten, komplex und zum Teil unbequem. Wie bezieht man alle Beteiligten mit ein? Nicht nur die drei »Platzhirsche« USA, China und Russland, sondern alle Nationen, die im Weltraum zugange sind? Wie könnte eine sinnvolle Definition von orbitalen Waffen lauten? Ein Roboterarm kann einen defekten Sensor ersetzen, aber auch den Satelliten eines anderen Lands kapern. Wie richtet man geeignete Kommunikationskanäle ein, so dass beispielsweise die Nachricht über eine unbeabsichtigte Kollision im Orbit den Adressaten erreicht, bevor es zur Eskalation kommt?

Was gilt überhaupt als Aggression? Ein klarer Fall wäre natürlich, wenn eine Nation einen Satelliten eines anderen Lands mit einer ASAT-Rakete abschießt. Doch ist es schon zu viel, wenn sich ein Satellit dem einer anderen Nation nähert, so wie beim eingangs beschriebenen Vorfall? Wie nah wäre noch in Ordnung? Wie lässt sich sicherstellen, dass Regeln eingehalten werden? Und welche Angriffsziele würden die rote Linie für einen Krieg überschreiten? All solchen Fragen müsse man sich stellen, sagt John Klein, Ausbilder am Space Policy Institute der George Washington University. »Wenn man alle GPS-Satelliten eines Lands attackiert, zerstört man eine kritische Infrastruktur. Das bedeutet dann wahrscheinlich Krieg«, denkt Klein. »Aber was, wenn man nur einen einzelnen kleinen Satelliten ausschaltet?«

Unterdessen weist Grego darauf hin, dass sich die Länder schon mehr oder weniger an inoffizielle Verhaltensregeln halten. Sie registrieren neue Satelliten, die sie in den Orbit schicken. Sie entfernen ausgediente Satelliten aus ihrer Umlaufbahn, um Trümmer und somit Unfälle zu vermeiden. Sie testen so gut wie keine ASAT-Waffen und zerstörten bislang keine Satelliten eines anderen Lands. Wenn also kein verbindlicher Vertrag zu Stande kommt, wie wäre es wenigstens mit einem nicht bindenden internationalen Abkommen auf der Grundlage des derzeitigen Verhaltens? Die USA und Russland sprächen über so etwas, sagt John Lauder. »Nicht, dass wir Details kennen. Aber sie reden – und das ist gut.«

Auch Grego fände es am besten, gegenwärtige Normen als Ausgangspunkt für Gespräche zu nehmen. Doch die Trägheit der Diplomatie zermürbt sie: Die Situation hätte bereits vor Jahren durch allgemeine Beschränkungen geregelt werden sollen, findet die Forscherin.

Eric Desautels, Direktor des Office of Emerging Security Challenges des Außenministeriums, einer Abteilung, die sich mit neuen Herausforderungen der nationalen Sicherheit beschäftigt, berichtet, man würde sich darum kümmern. Im Juli 2020 diskutierten etwa US-amerikanische und russische Beamte über die Öffnung bestimmter Kommunikationswege, um Missverständnisse und Eskalationen zu vermeiden. Das waren die ersten derartigen Gespräche seit 2013. Beide Parteien äußerten Interesse an deren Fortsetzung. Währenddessen unterstützen die USA ein neues UNO-Abkommen, welches das Risiko für sich aufschaukelnde Aggressionen verringern soll.

Globales Netzwerk an Sensoren verfolgt Objekte im Orbit

Das Fundament für die Sicherheit im Weltraum ist die Kenntnis des Aufenthaltsorts und Verhaltens jedes einzelnen Satelliten. Die Weltraumdoktrin der Space Force von Juni 2020 spricht hier von »space domain awareness«. Dieses »Bewusstsein« wird gespeist aus einem weltweiten Netzwerk von Sensoren auf Satelliten sowie von Teleskopen am Boden, die permanent den gesamten Erdorbit beobachten und jedes Objekt verfolgen, das größer ist als zehn Zentimeter: knapp 3000 Live-Satelliten sowie 24 000 nicht funktionierende »Zombiesatelliten« und Weltraumtrümmer.

All jene Informationen werden an eine Einheit für Raumfahrtkontrolle der Space Force am Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien geschickt, das 18th Space Control Squadron. Mitarbeiter sortieren die Daten über geheime Satelliten aus, der Rest wandert in einen frei zugänglichen Online-Katalog namens »Space-Track«. Wenn zwei Satelliten sich zu nahe kommen, wird eine Warnung abgegeben.

Die 18. Weltraumkontrollstaffel sitzt in einem geheimen Operationszentrum, das – Fotos von Pressemitteilungen nach zu urteilen – Funktionalität über Gemütlichkeit stellt: miteinander verschaltete Rechner, Schreibtische, die Wände gepflastert mit Monitoren. In dieser modernen Bürohalle arbeiten immer einige Mitglieder der Einheit und, um vollständige und exakte Analysen zu gewährleisten, Kollegen aus dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, der NASA und des Handelsministeriums sowie ein Vertreter aus einem Kollektiv von privaten New-Space-Unternehmen.

Nicht im selben Stockwerk, aber stets für Rücksprachen verfügbar, findet man Vertreter aus Frankreich, Deutschland und des US-Geheimdienstes, einschließlich des amerikanischen Geheimdienstes sowie Verteidigungsministeriums. Die meisten Soldaten in der 18. Staffel sind jünger als 25 Jahre. Und offenbar sind alle technisch sehr versiert: »Die haben mich aus den Socken gehauen«, berichtet der Befehlshaber der Einheit, Oberstleutnant Justin Sorice. Mehr ist von ihm allerdings nicht über die Arbeit seiner Abteilung zu erfahren.

Hobbybeobachter als Informationsquelle

Um herauszufinden, wie man einen Satelliten verfolgt, muss man stattdessen die Amateure befragen – die Hobbybeobachter, wie sie lieber genannt werden möchten. Es gibt bis zu 100 aktive; viele sind Rentner, und alle sind technikbegeistert. Sie benutzen Ferngläser und Stoppuhren oder Radioempfänger, mitunter auch aufwändigere Technik – und liefern Daten über Satelliten mit einer weltweiten Abdeckung, da sie in ganz unterschiedlichen Teilen der Erde sitzen. Manchmal kommunizieren sie über Twitter, meistens verwenden sie aber eine öffentliche E-Mail-Liste namens SeeSat. Dort hat Grego ihr Treiben bereits vor Twitter verfolgt. »Ich habe schon lange aufgehört, sie Amateure zu nennen«, sagt die Forscherin und verweist auf die mitunter beeindruckenden Fähigkeiten der Beobachter.

Mit ihrem Low-Tech-Ansatz können sie hauptsächlich die hellsten, größten Satelliten verfolgen. Ihre Zielobjekte finden sie auf Space-Track, auf Internetseiten, die Satelliten und deren Routen auflisten, oder in Hinweisen für Raketenstarts, bei denen bestimmte Regionen und Zeitfenster wegen Kollisionsgefahr gemieden werden müssen.

»Die Umlaufbahn liefert eine überraschende Vielfalt an Informationen« (Jonathan McDowell, Hobbybeobachter und Astronom)

Die Hobbybeobachter warten, bis der auserwählte Satellit an einem Stern vorbeifliegt, und stoppen anschließend die Zeit, bis er einen weiteren passiert. Aus der Position der beiden Himmelskörper und der bis auf einen Bruchteil einer Sekunde bestimmten Flugdauer können sie die Umlaufbahn des Satelliten ableiten. Beim letzten Flug des geheimen Spionagesatelliten X-37B hatten die Mitwirkenden diese Information innerhalb von 24 Stunden.

»Die Umlaufbahn liefert eine überraschende Vielfalt an Informationen«, erklärt Jonathan McDowell, ein Hobbybeobachter und Astronom am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Viele Satelliten befinden sich zum Beispiel in einer niedrigen Erdumlaufbahn (»low earth orbit«, LEO), in einer Höhe von maximal 2000 Kilometern. Von dort lässt sich zwar nur ein kleines Gebiet betrachten, dafür aber in vergleichsweise hoher Auflösung. Daher nehmen LEO-Satelliten meistens Fotos auf, entweder für die Wissenschaft – beispielsweise zur Wetterbeobachtung – oder eben für Spionagezwecke.

Satelliten hingegen, die exakt in 35 786 Kilometer Höhe in geostationärer Umlaufbahn (GEO) schweben, bewegen sich genau mit einem Punkt auf der Erdoberfläche mit. Solche GEO-Satelliten sind meist für Kommunikation oder Rundfunk zuständig. Andere Exemplare wiederum, die hoch auf elliptischen Umlaufbahnen kreisen, verbringen die meiste Zeit über der nördlichen Hemisphäre. In der Regel handelt es sich dabei um Frühwarn- oder Spionagesatelliten. Flugkörper auf sonnensynchronen Orbits bewegen sich im Gleichschritt mit der Sonne, so dass sich ihr Schatten auf der Erde nie verändert: eine gute Voraussetzung für Spionage.

Weitere Informationen lassen sich aus dem Verhalten eines Satelliten ableiten. Wenn einer seine Umlaufbahn anpasst, kann das verschiedene Gründe haben. Vielleicht will man nur den Luftwiderstand verringern oder aber einen ganz bestimmten Flecken Erde beobachten: »Während des Kriegs von 1973«, sagt McDowell, Bezug nehmend auf den Jom-Kippur-Krieg zwischen Israel und einer Koalition der arabischen Staaten, »veränderten Satelliten ihre Bahnen, um häufiger über Ägypten zu fliegen.« Auch aus den Sonnenstrahlen, die von den glatten Oberflächen der Satelliten reflektiert werden, lassen sich Rückschlüsse ziehen. Sind die Spiegelungen zum Beispiel unregelmäßig, verlässt der Satellit wahrscheinlich gerade seine Umlaufbahn.

McDowell glaubt, dass etwa zehn Prozent der von ihm und seinen Mitstreitern beobachteten Satelliten der militärischen Kommunikation, der Frühwarnung oder der Spionage dienen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie nicht in Space-Track auftauchen. Die hobbymäßig durchgeführten Beobachtungen liefern also nicht nur frei zugängliche Informationen über zivile Satelliten aller Länder, sondern sind zudem eine Hauptdatenquelle für Militär- und Geheimdienstobjekte.

Seine Mitstreiter und er seien sich der großen Verantwortung bewusst, wenn sie die Öffentlichkeit etwa über die Aktivitäten von Spionagesatelliten informieren, so McDowell. Im Großen und Ganzen würden sie sich jedoch keine Sorgen machen, dass sie nationale Geheimnisse aufdecken könnten. Auch rivalisierende Nationen hätten die Möglichkeit, sich Ferngläser und Stoppuhren zu kaufen, scherzt McDowell. Er hält die Hobbybeobachter insgesamt für eher unpolitisch. Ihre Feinde seien nicht andere Länder, sondern ausfallende und fehleranfällige Geräte. »Wir sehen uns als eine internationale Community von Ingenieuren im Weltraum, die gegen ›Murphy's Law‹ und die Natur kämpfen«, sagt McDowell. Und sie würden gern Rätsel knacken, in diesem Fall Lücken in den Daten von Space-Track finden und diese füllen. »Es ist gewissermaßen wie Sudoku«, scherzt er.

Letztlich ist es allerdings viel mehr als das, gewährleistet ihre Arbeit doch eine unabhängige Kontrolle und Transparenz. Hätten die Amateure das Stalking von USA 245 nicht veröffentlicht, hätten die USA ihre Verwundbarkeit nicht zugeben müssen und Russland hätte alles leugnen können, meint Grego. Das Militär und die Diplomaten werden auch weiterhin im Geheimen operieren. Aber wenn ein Weltraumkrieg droht, dürften die Hobbybeobachter die entsprechenden Informationen zugänglich machen.