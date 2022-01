Kryptografie: Der Heilige Gral der Informatik

Wenn man jedoch das Public-Key-Verfahren betrachtet, wird der Vorteil von iO klar. Startet man mit einer symmetrischen Verschlüsselung, kann man den entsprechenden Schlüssel in einem Programm P verstecken und dieses anschließend obfuskieren (iO(P)). Die ununterscheidbare Obfuskation garantiert, dass der Schlüssel darin genauso gut versteckt ist wie in allen anderen Algorithmen P'. Damit ist iO(P) so sicher wie das beste Verschlüsselungsprogramm P'.

Das ist zwar eine gute Nachricht, doch wenn es um die praktische Umsetzung geht, ist man nicht wirklich weitergekommen. Um die Sicherheit von iO(P) zu garantieren, müsste man beweisen, dass es ein Programm P’ gibt, das den Schlüssel perfekt versteckt. In diesem Fall könnte man aber P’ direkt verwenden und ganz auf Obfuskation verzichten. Erstaunlicherweise kann man zeigen, dass iO die beste allgemein gültige Möglichkeit ist, um Algorithmen zu verschleiern. Allerdings sagt auch das nichts über den tatsächlichen Nutzen von iO aus.

Barak und seine Kollegen konnten die ununterscheidbare Obfuskation in ihrer Arbeit zwar definieren, fanden aber kein konkretes Beispiel dafür. Weil die Anwendungsgebiete zudem fraglich waren, verloren viele Kryptografinnen und Kryptografen das Interesse an dem Thema. Das änderte sich jedoch 2013 schlagartig, als Forscher um den Informatiker Sanjam Garg von IBM Research nicht nur einen Kandidaten für iO fanden, sondern auch eine Möglichkeit präsentierten, mit dessen Hilfe ein bis dahin ungelöstes Problem der Kryptografie anzugehen.

Dieses hängt mit so genannter Functional Encryption zusammen, einer Technik, die nur einen Teil der codierten Informationen preisgibt, während der Rest geheim bleibt. Das Verfahren ermöglicht es, Schlüssel zu konstruieren, die verschiedene Eigenschaften der ursprünglichen Nachricht x offenbaren. Damit unterscheidet sich der Ansatz von gewöhnlicher Verschlüsselung: Dort erfährt man entweder alles (wenn man den geheimen Schlüssel hat) oder nichts (wenn man ihn nicht besitzt).

Die Methode ermöglicht es, den Zugriff auf chiffrierte Daten präzise zu steuern. Zum Beispiel lässt sich für verschlüsselte E-Mails eine Funktion generieren, die angibt, ob es sich bei der Nachricht mit hoher Wahrscheinlichkeit um Spam handelt. Die Funktion kann man dem E-Mail-Anbieter zur Spamfilterung geben, ohne die Vertraulichkeit des Inhalts zu beeinträchtigen.

Ein plötzlicher Hype um Obfuskatoren – doch ohne konkrete Umsetzung

Vor der Arbeit von Garg und seinen Kollegen waren nur wenige Funktionsklassen bekannt, für die man das Functional-Encryption-Verfahren einsetzen konnte. Wie die Wissenschaftler aber herausfanden, könnte man mit iO erstmals eine Methode konstruieren, die beliebige Funktionen unterstützt – und damit verschiedenste Informationen einer Nachricht extrahiert.

Functional Encryption dank iO Die Grundidee der Functional Encryption besteht darin, zunächst eine Nachricht x mit einem gewöhnlichen Public-Key-Verfahren zu codieren: Man generiert einen geheimen Schlüssel S und einen öffentlichen P. Anschließend erzeugt man mit Hilfe von S einen zusätzlichen verborgenen Schlüssel S f für eine Funktion f. Dann verschlüsselt man den Inhalt x mit dem publiken Schlüssel P(x) und erhält eine chiffrierte Nachricht c. Mit S f kann man aus c die Funktion f(x) ermitteln: S f (c) = f(x). Die Schwierigkeit besteht darin, geeignete S f zu finden. Gäbe es einen Virtual-Black-Box-Obfuscator, könnte man diesen nutzen, um S f zu konstruieren. Dafür geht man am besten rückwärts vor: Man möchte aus c die Funktion f(x) extrahieren. Das heißt, man muss den chiffrierten Text c entschlüsseln, um x zu erhalten. Das geschieht mit Hilfe des geheimen Schlüssels S: S(c) = x. Um daraus f(x) zu berechnen, wendet man also f auf beide Seiten der Gleichung an: f(S(c)) = f(x). Im Prinzip hätte man damit schon einen Schlüssel, nämlich das Hintereinanderausführen von S und f. Doch dieser wäre nicht sicher – aus f(S) ließe sich schnell ermitteln, wie S aussieht, und gerade das soll ja geheim sein. Daher verschleiert man die verschachtelte Funktion f(S), indem man Obfuskation nutzt. Somit ist gewährleistet, dass O(f(S(c))) die Ausgabe f(x) liefert, aber es ist unmöglich, daraus Rückschlüsse auf S zu erhalten. Doch leider ist Black-Box-Obfuskation nicht erreichbar. Daher nutzt man einen Trick, um mit iO ebenfalls einen sicheren Schlüssel für eine Funktion f zu entwickeln. Dazu chiffriert man ein Objekt x mit zwei verschiedenen Public Keys, so dass man c 1 und c 2 erhält. Mit einem so genannten Zero-Knowledge-Beweis π zeigt man dann, dass die Ergebnisse zur gleichen Nachricht gehören. Ein solcher Beweis verrät nichts über die ursprünglichen Inhalte, außer dass sie identisch sind. Im ersten Schritt prüft man, ob π korrekt ist, und entschlüsselt in diesem Fall c 1 mit dem verborgenen Schlüssel S 1 . Danach wendet man f auf die decodierte Nachricht x an und gibt das Resultat f(x) aus. Da der geheime Schlüssel S 2 von c 2 nicht bekannt ist und zudem iO(f(S 1 )) nicht von iO(f(S 2 )) unterscheidbar ist, bleiben die Schlüssel sicher versteckt.

Das Interesse an ununterscheidbarer Obfuskation stieg daraufhin wieder an. Einerseits erschienen viele Arbeiten, die weitere iO-Kandidaten vorschlugen, andererseits zeigten Fachleute, dass man damit immer mehr Probleme lösen könnte. Zum Beispiel bewiesen Sahai und sein Kollege Brent Waters von der University of Texas 2014, wie man mittels iO eine symmetrische Verschlüsselung in ein Public-Key-Verfahren umwandeln kann – was vorher nur für eine Virtual-Black-Box-Obfuskation bekannt war.

Dabei konzipierten Sahai und Waters spezielle Tricks, die es ermöglichten, weitere Probleme zu bearbeiten. Schnell wurde klar, dass sich mit Hilfe von iO viele offene Fragen in der Kryptografie beantworten lassen.

Während es immer mehr Anwendungen und Kandidaten für iO gab, war nichts davon allgemein beweisbar sicher. Es ist zwar nicht schwer, für konkrete Beispiele entsprechende Obfuskationen zu konzipieren, aber eine Methode zu finden, die für alle möglichen Programme funktioniert, erweist sich als überaus kompliziert. Die Suche danach wurde zu einer der wichtigsten Aufgaben des Bereichs.

In der Kryptografie gilt ein Verfahren als sicher, wenn man zeigt, dass es keinen Algorithmus gibt, der es knacken kann. Auf iO bezogen würde es bedeuten, dass kein Programm iO(P) von iO(P') unterscheiden kann. Das zu beweisen, ist extrem komplex: Man muss für alle möglichen Algorithmen nachweisen, dass sie an der Aufgabe scheitern. Vor diesem Problem stehen Kryptografen nicht nur bei Obfuskatoren, sondern auch schon bei vergleichsweise simplen Verschlüsselungsverfahren.

Um weiterzukommen, stützt man sich daher auf Annahmen. Zum Beispiel jene, dass es schwierig ist, große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Demnach gibt es keinen effizienten Algorithmus, der für eine natürliche Zahl N eine Liste von Primzahlen ausgibt, deren Produkt N ergibt. Jedoch kann niemand mit Sicherheit sagen, ob ein solches Programm nicht doch existiert – und bisher nur noch nicht gefunden wurde. Weil sich zahlreiche Mathematiker und Physiker schon seit Jahrzehnten dem Problem erfolglos verschrieben haben, erscheint die Annahme aber plausibel.

Um die Sicherheit einer Methode zu beweisen, verwendet man typischerweise Widerspruchsbeweise: Man nimmt an, es gäbe einen effizienten Algorithmus A, der das Verfahren brechen kann. Aus einem derartigen A versucht man dann, ein weiteres Programm A' zu konstruieren, das zum Beispiel Zahlen schnell in ihre Primfaktoren zerlegt. Da solche aber nicht existieren (zumindest soweit man weiß), kann es auch A nicht geben. Die Methode zu knacken, ist daher mindestens so schwierig wie das Faktorisieren großer Zahlen.

Die ersten Kandidaten für iO funktionierten wie ein extrem komplexes mehrdimensionales Puzzle: Man zerlegt ein Programm in viele Bestandteile und verschleiert jeden davon, indem man zufällige Elemente hineinmischt. Deren Sicherheit basierte jedoch nicht auf bewährten Annahmen, sondern auf neu formulierten, die alle widerlegt wurden. Das stimmte viele Fachleute skeptisch, ob iO überhaupt existierte – eventuell war sie genau wie Virtual-Black-Box-Obfuskation unmöglich zu realisieren.

Die neuartigen Annahmen der frühen Kandidaten hingen mit so genannten multilinearen Abbildungen zusammen. Dabei handelt es sich um Funktionen vom Grad d, die d Eingabewerte einer Zahl zuordnen. Fachleute setzten voraus, dass man mit deren Hilfe Objekte verschlüsseln kann – das ist die Annahme, auf der letztlich die Sicherheit des Verfahrens beruht: Man zerlegt das Programm und chiffriert die einzelnen Bestandteile durch solche Abbildungen. Doch wie sich herausstellte, lassen sich viele multilineare Abbildungen knacken. Bisher kennt man nur für bilineare Abbildungen, die zwei Werten eine Ausgabe zuweisen, eine sichere Realisierung – und zwar mit Hilfe elliptischer Kurven.

Grundpfeiler von iO Multilineare Abbildungen sind Funktionen, die viele Objekte einer einzigen Zahl zuordnen: f(x 1 , x 2 , ..., x n ) = z. Zudem erfüllen sie folgende Eigenschaft: f (x 1 ,..., x i ∙ y i ,..., x n ) = f (x 1 ,..., x i ,..., x n ) ∙ f (x 1 ,..., y i ,..., x n ). Mit ihnen lassen sich bestimmte Codierungen definieren. Wenn man ein Objekt a hat und dieses verschlüsseln möchte, lassen sich für eine multilineare Abbildung n-ten Grades n+1 Codierungen bestimmen: [a] 1 , [a] 2 ,...,[a] n+1 . Die Annahme, die Kryptografen für dieses Verfahren treffen, ist folgende: Man kann die Zahl a nicht effizient aus [a] i zurückrechnen. Zudem lässt sich die Chiffrierung [a · b] i nicht von der einer zufälligen Zahl [r] i unterscheiden, wenn man nur die Werte [a] i und [b] i kennt. Letzteres ist die so genannte Decisional-Diffie-Hellman-Annahme und geht zurück auf die 1976 erschienene Arbeit der beiden Informatiker Whitfield Diffie und Martin Hellman zur Public-Key-Verschlüsselung.

Daher suchten Forscherinnen und Forscher nach Möglichkeiten, iO mit multilinearen Abbildungen niedrigen Grads zu definieren, das heißt für solche, die nur wenige Eingabewerte erhalten. Denn je geringer der Grad, desto höher schien die Chance auf eine Umsetzung. Die Informatikerin Huijia Lin und ihr Kollege Stefano Tessaro von der University of California in Santa Barbara reduzierten 2017 den benötigten Grad auf drei. Man stand kurz vor dem Ziel, doch der letzte Schritt schien unerreichbar.

Verschiedene Sicherheitskonzepte

Die sicheren iOs basieren aber nicht nur auf multilinearen Abbildungen, sondern auch auf Zufallszahlen, die mit so genannten Pseudozufallsgeneratoren, kurz PRG (aus dem Englischen: pseudorandom generators), berechnet werden. Dabei handelt es sich um Funktionen, die eine Eingabe (Seed) erhalten und diese zu einem längeren Ausdruck expandieren. Sofern man den Seed nicht kennt, soll sich die Ausgabe nicht von völlig zufälligen Werten unterscheiden. Weil Abbildungen stets deterministisch sind, können sie jedoch keinen echten Zufall erzeugen, daher nennt man sie pseudozufällig.

Ein einfaches Beispiel ist ein PRG, der einen aus zwei Werten bestehenden Seed zu drei Zahlen expandiert, wobei die dritte der Summe der Eingabewerte entspricht: PRG(s 1 , s 2 ) = (s 1 , s 2 , s 1 + s 2 ). Für sich betrachtet sehen die drei Ausgaben zufällig aus. Zusammengenommen erkennt man aber schnell das Schema dahinter. Ein sicherer PRG muss daher deutlich komplexer sein, um die Zusammenhänge zwischen den Werten zu verstecken. Der Grad d eines PRG entspricht dem der Polynome, die seine Ausgaben beschreiben. Im vorigen Beispiel haben sie jeweils den Grad eins. Je höher der Grad, desto wahrscheinlicher lässt sich ein PRG realisieren, da die Ergebnisse komplexer ausfallen können und so schwerer von echten Zufallswerten zu unterscheiden sind.

Um eine sichere iO zu konstruieren, brauchte man ein PRG vom Grad zwei, gepaart mit einer bilinearen Abbildung. Doch es gab ein Problem: Während für Polynome vom Grad drei plausible PRGs existieren, deuten verschiedene Ergebnisse darauf hin, dass es keine für Grad zwei gibt.

© Yassine Mrabet / ECClines-3 / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Elliptische Kurven | Diese Art von Funktionen hat in den letzten Jahrzehnten eine bedeutende Rolle in der Mathematik gespielt. Die wohl größte Errungenschaft, zu der sie beigetragen hat, ist der Beweis des großen fermatschen Satzes. Allgemein lassen sich elliptische Kurven in folgender Form schreiben: y2 = x3 + ax + b. Das Besondere an ihnen ist unter anderem ihre symmetrische Struktur. Addiert man zwei Punkte auf der Kurve, landet man zwar – anders als bei Geraden – außerhalb der Kurve. Indem man aber eine abgewandelte Form der Addition definiert, lassen sich Punkte so miteinander verknüpfen, dass das Ergebnis wieder auf der Kurve liegt. Die Eigenschaft kann man auch in der Kryptografie nutzen: Bei asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren sucht man stets nach Operationen, die sich einfach berechnen, aber nur schwer umkehren lassen – so wie die Primfaktorzerlegung: Man kann schnell überprüfen, ob das Produkt zweier Primzahlen mit einem Wert übereinstimmt, wohingegen es überaus aufwändig ist, große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Ebenso verhält es sich mit Punkten auf elliptischen Kurven: Für eine Zahl n und einen Punkt P lässt sich n ∙ P = A sofort bestimmen, doch wenn A und P bekannt sind, kann man nur sehr schwer den Wert n ermitteln. Daher eignen sich elliptische Kurven für Public-Key-Verfahren.

Damit schien auch dieser Ansatz zum Scheitern verurteilt. Doch 2019 schlug ich zusammen mit Prabhanjan Ananth vom Massachusetts Institute of Technology sowie Lin, Jain und Sahai eine neue Art von Pseudozufallsgeneratoren vor. Sie liegen inzwischen solchen von Grad zwei und drei – man kann sie informell als vom Grad 2,5 ansehen.

Die entscheidende Idee war dabei, nur einen Teil des Seeds geheim zu halten und den Rest öffentlich zu machen. Der Ausgabewert lässt sich dann berechnen, indem man ein Polynom vom Grad zwei mit dem verborgenen Seed auswertet, während mit dem bekannten Stück komplexere Operationen erlaubt sind.

Ein Beispiel dafür ist PRG(s 1 , s 2 , p 1 ) = (s 1 , s 2 , p 1 , s 1 · s 2 · p 1 ), wobei s 1 und s 2 zum geheimen und p 1 zum öffentlichen Teil des Seeds gehören. Insgesamt hat man den Grad drei, das verborgene Stück mit s 1 · s 2 aber nur den Grad zwei. Den geheimen Teil kann man daher mittels bilinearer Abbildungen zu einem sicheren Verfahren verbinden und den publiken Teil anschließend hinzufügen.

Damit hatten wir eine Lösung gefunden, um eine ununterscheidbare Obfuskation zu realisieren. Doch es gelang uns in dieser Arbeit nicht, ein explizites Beispiel für einen PRG mit den benötigten Sicherheitseigenschaften zu konstruieren.

2021 fanden Jain, Sahai und Lin das fehlende Puzzleteil: einen PRG vom Grad 2,5. Dabei stützten sie sich auf bewährte Annahmen, wonach die so genannten »Learning Parity with Noise Problems« schwierig zu lösen seien. Diese stammen aus der Codierungstheorie und werden schon seit Jahrzehnten untersucht, was Fachleute inzwischen davon überzeugt hat, dass es sich um schwere Probleme handelt.

Learning Parity with Noise Die bekannten Learning-Parity-with-Noise-(LPN-)Probleme handeln von Berechnungen in einem Zahlenraum, der einer Art Uhrzeit-Arithmetik folgt. Das heißt, alle Zahlen können bloß Werte zwischen 0 und p – 1 annehmen. Sollte man ein Ergebnis erhalten, das p – 1 überschreitet (etwa p + 2), beginnt man wie bei der Uhrzeit wieder bei null und zählt entsprechend hoch (aus p + 2 wird 2, wie 11 Uhr plus 3 Stunden 2 Uhr ergibt). LPN-Probleme betrachten Zahlenräume, die bis zu einer Primzahl p gehen. Damit definiert man eine Matrix A und einen Vektor s mit zufälligen Einträgen in {0, …, p – 1}, zudem einen weiteren Vektor e, der hauptsächlich den Wert 0 hat. Anschließend berechnet man b = As + e. Die Aufgabe besteht nun darin, für eine vorgegebene Matrix A den Vektor b von einem mit zufälligen Einträgen aus {0, …, p – 1} zu unterscheiden. Bis heute zählt das unter Fachleuten zu einem schwierigen Problem, denn b lässt sich – wenn überhaupt – nur unter extrem hohem Aufwand von einem Zufallsvektor differenzieren.

Mit einem konkreten Beispiel für PRGs vom Grad 2,5 in der Hand konnten die Forscher dieses mit den bereits bekannten Realisierungen von bilinearen Abbildungen paaren. So konstruierten sie ein beweisbar sicheres Verfahren für iO, das keine neuartigen Annahmen benötigt.

Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Versuchen haben Jain und seine Kolleginnen und Kollegen damit gezeigt, dass iO tatsächlich existiert. Allerdings sind die bisherigen Arbeiten rein theoretischer Natur: Selbst die einfachsten Programme würden durch eine solche Obfuskation zu gigantischen Ausmaßen aufgeblasen, was sie in der Praxis völlig unbrauchbar macht. Nach dem Durchbruch bedarf es also weiterer Forschung, um die Methode effizienter zu gestalten – bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.