Kuba-Krise: Der Tag, an dem ein Mann einen nuklearen Weltkrieg verhinderte

Seit Tagen schon hatten die Männer keine Nachrichten mehr erhalten. Ihre Verfolger ließen sie nicht auftauchen und so konnten sie weder neue Befehle empfangen noch die feindlichen Radiomeldungen abhören. Ständig ließen Detonationen das Innere des U-Bootes erzittern. Durch die Metallwände verstärkten sich die Explosionsgeräusche enorm. »Es fühlte sich an«, erinnert sich der damalige sowjetische Funkoffizier Vadim Orlov, »als säße man in einer Eisentonne und jemand schlägt ununterbrochen mit einem Vorschlaghammer dagegen.«

Dann traf eine Sprengladung das U-Boot. »Wir dachten – das ist es – das ist das Ende«, berichtet Orlov in dem Buch »The Cuban Samba of the Quartet of Foxtrots«. Der völlig erschöpfte Kapitän der U-59, der erst 35-jährige Walentin Grigorewitsch Sawizki, wusste seit Tagen nicht, was an der Wasseroberfläche vor sich ging, und geriet außer sich. »Vielleicht hat dort oben schon der Krieg begonnen, während wir hier Purzelbäume schlagen«, schrie er wütend. Dann befahl er, den Atomtorpedo abschussbereit zu machen. »Wir werden sie in die Luft jagen! Wir werden sterben, aber wir werden sie alle versenken – wir werden nicht zur Schande der Flotte werden.«

Etwa vier Wochen zuvor, um vier Uhr früh am 1. Oktober 1962, waren vier sowjetische U-Boote in voller Gefechtsbereitschaft aus der Sajda-Bucht etwa 60 Kilometer nördlich der wichtigen russischen Hafenstadt Murmansk ausgelaufen. Erst auf hoher See durften die Kapitäne die Umschläge öffnen, in denen sich Auftrag und Ziel der Reise befanden. Der Befehl war kurz: Als Teil der Operation »Anadyr« sollten die Schiffe bei strikter Geheimhaltung innerhalb weniger Wochen in die Karibik fahren und dort »zur Stärkung der Verteidigung der Insel Kuba« im Hafen von Mariel in der Nähe von Havanna einen Marinestützpunkt aufbauen. Kuba hatte sich seit der Revolution 1959 unter Fidel Castro zu einem kommunistischen Verbündeten des Ostblocks entwickelt. Die Welt befand sich mitten im Kalten Krieg.