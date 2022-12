Kulturtechniken: Wie der Mensch aufs Küssen kam

»Die ganze Nachbarschaft küsst dich«

Zurzeit des Römischen Reichs zeichnen antike Autoren das Bild einer überaus lebendigen Kusskultur – auch wenn der Brauch wohl nicht bei jedem gern gesehen war. Der römische Dichter Martial etwa stellte im 1. Jahrhundert n. Chr. empört fest, als er nach 15 Jahren nach Rom zurückkehrte: »Die ganze Nachbarschaft küsst dich, es drückt dich der haarige Bauer mit bocksgeruchigem Mund; von hier droht der Weber, von dort der Tuchwalker, von hier der Schuster, der gerade noch Leder geküsst hat, von hier der Dominus mit dem gefährlichen Kinn, von hier auch der Schielende, von dort der Triefäugige sowie der Fellator und Cunnilingus, die gerade fertig sind. Schon deswegen war es nicht wert zurückzukehren« (Epigramm XII 59).

Martial war mit seiner Abneigung gegen das allgegenwärtige Küssen nicht allein. Der römische Kaiser Tiberius (42 v. Chr.–37 n. Chr.) untersagte den Brauch, womöglich um die Ausbreitung einer Pilzerkrankung zu verhindern. Denkbar, aber nicht gesichert ist, dass es sich um das Herpesvirus gehandelt hatte.

Mit der Ausbreitung des Christentums wurde auch die Rolle des Kusses neu verhandelt: In der Bibel findet sich der Kuss zwar an etlichen Stellen; dennoch, so fürchteten Priester, könnte er der Auftakt zu weiteren sündhaften Aktivitäten sein. Um das zu verhindern, durften Männer und Frauen bald keinen Friedenskuss in der Kirche mehr austauschen.

Süße englische Küsse

Damit war die Sitte natürlich nicht aus der Welt geschafft. Ein Brief des niederländischen Gelehrten Desiderius Erasmus aus dem Jahr 1499 verdeutlicht das. Begeistert berichtet er seinem Freund Faustus von seiner Englandreise: »Es gibt eine Mode, die nicht genug gelobt werden kann. Wo auch immer du hinkommst, wirst du geküsst, und wenn du wieder gehst, wirst du mit Küssen verabschiedet; du kommst zurück, die Süßigkeit wird wiederholt. (…) Oh Faustus, wenn du einmal gekostet hättest, wie süß und duftend sie sind, würdest du in der Tat wünschen, ein Reisender zu sein, (…) dein ganzes Leben lang, in England.«