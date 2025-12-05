Kupferzeit: Bulgarischer Löwe zerkaute jungen Bulgaren

Vor rund 6000 Jahren begegnete ein junger Mann im Osten des heutigen Bulgariens einer gefährlichen Raubkatze: Er wurde von einem Löwen angegriffen und schwer verletzt. Doch er überlebte die Attacke nicht nur, sondern erholte sich zumindest zeitweise, wie die Untersuchung seines Skeletts durch Nadezhda Karastoyanova von der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften und ihrer Arbeitsgruppe bezeugt. Und nicht nur das, denn in der Grabstätte des Mannes fanden die Archäologen noch weitere Skelette, die für die damaligen Verhältnisse bereits gute medizinische Kenntnisse in der kupferzeitlichen Gemeinschaft andeuten.

Entdeckt wurden die Überreste in einer großen Begräbnisstätte bei Kozareva Mogila, die zwischen 4600 und 4200 v. Chr. angelegt wurde. Darin lag auch das Skelett des Mannes, der zwischen 18 und 25 Jahre alt war, als er starb, mit schweren Verletzungen am Schädel, an den Armen und Beinen. Die Wunden deuteten Bisse eines großen Raubtieres an, weshalb Karastoyanovas Team sie mit den Zahnabdrücken verschiedener Fleischfresser verglich, die damals in der Region gelebt haben könnten. Die deutlichste Übereinstimmung zeigte sich mit dem Gebiss eines ausgewachsenen Löwen, dessen obere Zahnreihe fast perfekt zum Bissmuster passte.

Der Mann wurde von der Raubkatze also angegriffen, niedergestreckt und anschließend mehrfach gebissen, bevor er wundersamerweise entkam oder von seiner Gemeinschaft aus den Fängen des Löwen befreit wurde. Für sein Überleben bezahlte er jedoch einen hohen Preis, wie die Wissenschaftler an dem Skelett ablesen konnten: Im Schädel klaffte ein großes Loch bis zum Gehirn, weshalb schwere neurologische Schäden nicht ausgeschlossen werden können. Und die Wunden an Beinen und Armen sorgten wahrscheinlich für stark eingeschränktes Gehen oder Greifen, was den Mann im Alltag stark behindert haben dürfte.