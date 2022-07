Stresstoleranz: Kurze Schulung schützt junge Menschen effektiv vor Stress

Ohne dass die Jugendlichen etwas davon wussten, wertete die Forschungsgruppe am Ende des Schuljahres die Noten der Probanden aus. Hatten sie ein halbes Jahr zuvor 30 Minuten an ihrem Umgang mit Stress gearbeitet, bestanden 63 von 100 Teilnehmenden besonders anspruchsvolle Fächer wie Naturwissenschaften und Mathematik. In der Kontrollgruppe waren es nur 47 von 100 Schülerinnen und Schülern.

Als die Universitäten im März 2020 wegen der Corona-Pandemie in den Distanzunterricht wechselten, wollten die Wissenschaftler wissen, wie es jenen Studierenden damit geht, die ein paar Monate zuvor an dem Stresstraining teilgenommen hatten. Wegen eines scheinbar unabhängigen Projekts füllten sie bis in den April hinein einen Fragebogen über Ängste und Sorgen aus. Zum Ende der Erhebung hatten sie niedrigere Angstwerte als die Kommilitonen ohne Übung im Umgang mit Stress – das galt allerdings nur für jene Versuchspersonen, die sich im Vorhinein als besonders stressanfällig einschätzten.

Die Grundidee hinter der neu entwickelten Onlineübung ist die Annahme, dass Stress nicht grundsätzlich negativ ist. Eine beanspruchende Situation biete die Möglichkeit, daraus zu lernen. Außerdem könne die körperliche Reaktion auf den Stress zu Leistungssteigerungen führen. Diese beiden »Mindsets« kombinierten die Forscher zu einem »synergistischen Ansatz«: Nach dem Training soll man sowohl die Stress auslösende Situation als auch die eigene Reaktion darauf anders bewerten und dadurch resistenter und leistungsfähiger werden. Synergistisch nennen die Psychologinnen und Psychologen den Ansatz, weil die Lehreinheit nur positive Effekte nach sich zog, wenn beide Denkweisen miteinander kombiniert wurden.