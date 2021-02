Pandemie: Laborunfall als Ursprung des Coronavirus unwahrscheinlich

Dennoch könne das Virus zu diesem Zeitpunkt bereits gut in der Gemeinde etabliert gewesen sein, sagt Dwyer. Die Analyse des Teams basierte auf begrenzten Daten und einem Überwachungssystem, das nicht darauf ausgelegt war, ein Virus zu erfassen, das sich lautlos ausbreiten könnte. Um richtig einschätzen zu können, ob der Erreger schon vor Dezember 2019 auftrat, müssten die Forscher verfolgen, was in der weiteren Gemeinschaft geschah, nicht nur in den Gesundheitseinrichtungen, sagt er weiter.

Falls Sars-CoV-2 aus einem Tier stammt – aus welchem?

Der tierische Ursprung gilt als der wahrscheinlichste. Welche Tierart das Virus an Menschen weitergegeben haben könnte, ist jedoch unklar. Ben Embarek sagt, dass chinesische Forscher viele Haus-, Nutz- und Wildtiere im Land getestet haben, aber keine Beweise dafür gefunden haben, dass das Virus in diesen Spezies vorhanden war oder weiter zirkuliert.

Das WHO-Team empfiehlt, die Untersuchungen in Wuhan und den umliegenden Gebieten fortzusetzen, insbesondere um die frühesten Fälle aufzuspüren, die helfen könnten zu verstehen, wie die Pandemie begann. Es gelte, ältere Proben aus Blutbanken in der Provinz und anderen Gebieten zu analysieren. Auch seien mehr Studien notwendig, um die mögliche Rolle von gefrorenen Wildtieren bei der Virusübertragung besser zu verstehen. Zu klären ist weiterhin, ob Menschen über diesen Weg infiziert werden können. Umfangreiche Tests von Tieren, die als Virusreservoir dienen könnten, seien ebenfalls erforderlich, sagte die Gruppe.

Außenstehende sagen, der Rat des WHO-Teams, die Suche nach dem Ursprung des Virus über China hinaus auszuweiten, sei gerechtfertigt. Insbesondere angesichts neuer Berichte über Coronaviren, die eng mit Sars-CoV-2 verwandt sind und in Fledermäusen in Japan, Kambodscha und Thailand gefunden wurden.

In einer Studie, die am 9. Februar 2021 im Magazin »Nature Communications« veröffentlicht wurde, berichten Wissenschaftler über den Fund eines neuen Coronavirus, dem sie den Namen RacCS203 gegeben haben, in Fledermäusen (Rhinolophus acuminatus), die im Juni in einer Höhle im Osten Thailands gefangen wurden. Das Virus teilt 91,5 Prozent seines Genoms mit Sars-CoV-2. Obwohl es nicht der engste bekannte Verwandte des Pandemievirus ist, zeigt der Befund, dass derzeit eng verwandte Viren in Südostasien zirkulieren. Es lohne, weiter in der Region zu suchen, sagt Linfa Wang, ein Virologe an der Duke-National University of Singapore Medical School, der die Studie geleitet hat.

Die gefrorenen Fledermausproben, die in Kambodscha und Japan gelagert wurden, bargen mehrere andere Coronaviren, die eng mit dem Pandemievirus verwandt sind. Außerdem haben Teams in den vergangenen 15 Jahren umfangreiche Proben von Fledermäusen in China genommen. Das hat dazu beigetragen, RaTG13 in Rhinolophus affinis zu identifizieren. Es ist das engste mit Sars-CoV-2 verwandte Virus, das bislang bekannt ist. Die Genome der Viren decken sich zu 96 Prozent. »Wenn wir den gleichen Aufwand in Südostasien betreiben, werden wir vielleicht noch mehr eng verwandte Viren finden«, sagt Wang.