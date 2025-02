Altes Ägypten: Lange gesuchtes Grab von Pharao Thutmosis II. entdeckt

Die Ergebnisse der jüngsten Grabungskampagne beseitigten nun letzte Zweifel: Die unterirdischen Kammern beherbergten einst wirklich den Leichnam von Thutmosis II. So fanden sich Beigaben aus dem Grabschatz des Pharaos, etwa Fragmente von Alabastergefäßen. Die Objekte sind mit dem Thronnamen von Thutmosis beschriftet und nennen auch seine Frau, Hatschepsut. Demnach hatte sie vermutlich die Beisetzung ihres Bruders und Ehemanns verantwortet.

Im Grab fanden sich zudem Überreste der Wandbemalung – in blau gehaltene Inschriften und gelbe Sternenmotive. Ein Teil der Malereien geht offenbar auf das »Amduat« zurück. Dabei handelt es sich um ein Jenseits- oder Unterweltsbuch. Zur Zeit des Neuen Reichs enthalten nahezu ausschließlich die Wände von Pharaonengräbern Motive und Texte aus dem »Amduat«, nicht aber die Gräber von anderen königlichen Familienmitgliedern oder Beamten.

Dass es sich tatsächlich um das Grab von Thutmosis II. handelt, hält daher auch Susanne Bickel von der Universität Basel für »sehr plausibel«. Die Ägyptologin leitet ein Grabungsprojekt im Tal der Könige, war aber selbst nicht an den Forschungen im Wadi C beteiligt. »Der Fund von Objekten mit dem Namen des Königs einerseits und von Dekorationselementen des Grabs, die praktisch nur für eine königliche Grabstätte genutzt werden konnten anderseits, sind sehr deutliche Hinweise«, so Bickel. Vor allem die Auszüge aus dem Jenseitsführer des »Amduat« machten es sehr wahrscheinlich, dass C 4 eine königliche Grabstätte war.

Massenhaft Regen im trockenen Tal der Könige

Laut dem ägyptischen Grabungsleiter Mohamed Abdel Badi sind die Felsenkammern in schlechtem Zustand. Im Lauf der Jahrtausende strömte immer wieder Wasser in die Räume. Trotz des trockenen Klimas kommt es in Ägypten auch zu starken Regenfällen. Dann fließen große Wassermengen in die Wadis, reißen Geröll und Staub mit sich und verstopfen die Kammern vieler Gräber in Theben-West.