Langlebigkeit: Das Geheimnis der Methusalem-Tiere

Bei Spezies, die nicht ihr Leben lang weiterwachsen, gibt es ebenfalls oft einen solchen Zusammenhang zwischen Statur und Lebenserwartung: Je größer ein Tier ist, umso älter wird es häufig. Das liegt unter anderem daran, dass der Stoffwechsel bei großen Arten in der Regel langsamer läuft als bei kleinen. Dadurch entstehen in ihrem Körper weniger Sauerstoffradikale. Diese Verbindungen sind Nebenprodukte der Zellatmung und damit der Energiegewinnung. Und sie sind äußerst aggressiv: Sehr leicht können sie mit Bestandteilen der DNA oder der Zellmembranen reagieren und so deren Funktion einschränken. Diesen »oxidativen Stress« bringen Fachleute mit Alterungsprozessen sowie mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung. Je schneller der Stoffwechsel läuft, desto größere Mengen dieser Substanzen entstehen und umso schwieriger ist es für den Organismus, diese zu entschärfen. Ein Leben auf der Überholspur, wie es viele kleine Tiere führen, dauert demnach meist nicht lange.

Bei Säugetieren und Vögeln stimmt die Faustregel »größerer Körper gleich längeres Leben« besonders häufig. Doch etliche Amphibien scheinen sich ebenfalls daran zu halten, wie eine Studie israelischer Fachleute zeigt. Gavin Staark und Shai Meiri von der Universität in Tel Aviv haben Literaturdaten über das Höchstalter von 527 Arten dieser Tiere zusammengetragen. Mit statistischen Methoden haben sie nach Zusammenhängen mit der Größe und verschiedenen anderen Faktoren gesucht. Demnach leben große Amphibien oft tatsächlich länger. Afrikanische Ochsenfrösche etwa können 25 Zentimeter lang und 1,4 Kilogramm schwer werden, ­und angeblich hat es schon Exemplare gegeben, die ihren 45. Geburtstag erlebt haben.

Kälte und Köpfchen

Doch Größe ist nicht alles. Laut der Studie gibt es weitere Faktoren, die Fröschen und Co. zu einem langen Leben verhelfen können. Dazu gehört zum Beispiel eine kühle Umgebung. Denn einerseits bremsen niedrige Temperaturen den Stoffwechsel. Andererseits sind Amphibien in kälteren Regionen nicht das ganze Jahr über aktiv. Damit sinkt ihr Risiko, von Feinden erwischt zu werden. Und das kann entscheidend sein. Denn laut Evolutionstheorie werden Tierarten dann langlebiger, wenn aus der Umwelt nur wenig tödliche Gefahren drohen: Wer wegen seiner Größe, seines Lebensstils oder seiner Wehrhaftigkeit kaum Gegner fürchten muss, hat gute Chancen, zu einem Methusalem der Tierwelt zu werden. Entsprechend haben die beiden israelischen Forscher ein hohes Alter auch bei Amphibien gefunden, die sich mit Giften verteidigen können.

Es gibt mehrere Theorien dazu, wie dieser Effekt zustande kommt. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Entwicklung eines großen Gehirns lange dauert und die Eltern so viel in ihren Nachwuchs investieren müssen, dass sich solche Arten ein Leben auf der Überholspur einfach nicht leisten können. Ein großes Denkorgan würde demnach zu einem langsameren Lebensrhythmus und einer entsprechend hohen Lebenserwartung führen.

Es gibt mehrere Theorien dazu, wie dieser Effekt zustande kommt. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Entwicklung eines großen Gehirns lange dauert und die Eltern so viel in ihren Nachwuchs investieren müssen, dass sich solche Arten ein Leben auf der Überholspur einfach nicht leisten können. Ein großes Denkorgan würde demnach zu einem langsameren Lebensrhythmus und einer entsprechend hohen Lebenserwartung führen.

Vielleicht gibt es aber noch einen viel direkteren Zusammenhang. Denn ein relativ großes Gehirn ermöglicht höhere geistige Leistungen – etwa, wenn es um das Lösen von Problemen geht. Kluge Köpfe können sich zum Beispiel besonders leicht neue Futterquellen erschließen, falls die alten versiegen. Und das ist in einer sich ändernden Umwelt eine sehr wichtige Fähigkeit. Es ist also vielleicht kein Zufall, dass Graupapageien nicht nur als gefiederte Einsteins gelten, sondern zum Teil auch mehr als 70 Jahre alt werden. Auf Flexibilität und Cleverness zu setzen, scheint sich also ebenfalls günstig auf die Lebenserwartung auszuwirken.

Greise vor Grönland

Das ist allerdings noch nichts im Vergleich zu den Altersrekorden des Grönlandhais, der die längste bekannte Lebensspanne aller Wirbeltiere hat. Der bis zu fünf Meter lange Fisch, der im kalten Wasser des Nordatlantiks und des Arktischen Ozeans lebt, wird erst mit mehr als 100 Jahren geschlechtsreif. Und er kann bis zu 400 Jahre alt werden. Lange hat die Fachwelt darüber gerätselt, wie so etwas überhaupt möglich ist. Ein internationales Team um Arne Sahm von der Ruhr-Universität Bochum und dem Leibniz-Institut für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf hat das Erbgut des Methusalem-Fischs entschlüsselt und dabei mögliche Antworten gefunden.

Das war allerdings ein aufwändiges Unterfangen. Denn die Spezies verfügt über ein riesiges Genom, das mit 6,5 Milliarden Basenpaaren etwa doppelt so lang ist wie das des Menschen. Woher das kommt, zeigte ein genauerer Blick auf die Sequenzen der Erbgutbausteine. Offenbar tragen die Tiere zahlreiche Kopien verschiedener DNA-Abschnitte mit sich herum, die sich oft selbst vermehren und ihre Position im Genom verändern können. Diese sogenannten transponierbaren Elemente, auch als »springende Gene« bekannt, machen bei Grönlandhaien 70 Prozent des gesamten Genoms aus.

»Das ist erstaunlich, da ein hoher Anteil transponierbarer Elemente zumeist als schädlich angesehen wird«, sagt Arne Sahm. Schließlich werden die kopierten Abschnitte mitunter an ungünstigen Stellen in die DNA eingebaut – beispielsweise mitten in der Sequenz von anderen Genen, sodass diese nicht mehr richtig abgelesen werden können. Doch Grönlandhaie scheinen damit kein Problem zu haben. Die Forscherinnen und Forscher vermuten sogar, dass gerade die springenden Gene zur ungewöhnlich hohen Lebenserwartung der Art beigetragen haben.

»Dieses Protein ist der wichtigste Tumorsuppressor, den wir kennen« Steve Hoffmann, Bioinformatiker

So scheinen im Lauf der Evolution etliche Gene die Maschinerie der transponierbaren Elemente gekapert und sich auf diesem Weg selbst vermehrt zu haben. Zu diesen Erbgut-Piraten gehören offenbar solche, die an der Reparatur von DNA-Schäden beteiligt sind. Denn ein Vergleich hat ergeben, dass der Grönlandhai davon mehr Kopien besitzt als andere Haie. »Die Analyse der Daten legt nahe, dass eine verbesserte DNA-Reparatur eine wichtige Rolle für seine extreme Langlebigkeit spielen könnte«, erklärt Arne Sahm.

Zudem haben er und sein Team eine spezielle Veränderung in einem Protein namens p53 gefunden, das auch als »Wächter des Genoms« bekannt ist. Beim Menschen und vielen weiteren Spezies kontrolliert es den Zellzyklus und löst bei DNA-Schäden eine Reparatur aus. Falls das nicht ausreicht, leitet p53 den programmierten Zelltod ein und spielt damit eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Krebs. »Dieses Protein ist der wichtigste Tumorsuppressor, den wir kennen«, sagt Steve Hoffmann vom Fritz-Lipmann-Institut für Alternsforschung (FLI) in Jena, der an der Hai-Studie mitgearbeitet hat. »Daher ist es essenziell für Langlebigkeit.«

Gute Werkzeuge für die Reparatur von DNA und das Verhindern von Krebs sind möglicherweise ein generelles Erfolgsrezept für ein langes Leben. Denn einige Säugetiere erzielen damit ebenfalls erstaunliche Erfolge. Viele Wale erreichen etwa ein ähnliches Alter wie der Mensch, manche übertreffen ihn sogar deutlich. Als Rekordhalter unter den Säugern gilt ein Nachbar des Grönlandhais, der ebenfalls in den kalten Gewässern des hohen Nordens schwimmt: Ein Grönlandwal kann problemlos seinen 200. Geburtstag erreichen.

In mancher Hinsicht altern er und seine Verwandtschaft zwar ganz ähnlich wie andere Säugetiere einschließlich des Menschen. Zum Beispiel nimmt nach einer gewissen Anzahl von Jahren die Fruchtbarkeit ab. Doch von vielen alterstypischen Problemen unserer Spezies bleiben sie weitgehend verschont. So leiden sie nur sehr selten unter Stoffwechselstörungen oder Krebs, einem zunehmend schwächer werdenden Immunsystem oder dem Verlust intakter Nervenzellen.

Wie sie all diese Kunststücke fertigbringen, weiß noch niemand so genau. Erbgutuntersuchungen zeigen aber, dass auch Wale verschiedene Gene verdoppelt haben, die mit der Kontrolle des Zellzyklus, der Reparatur von DNA und dem Schutz vor Krebs zu tun haben. Zumindest zum Teil dürften sie ihr langes Leben also diesen genetischen Anpassungen zu verdanken haben.

Kampf den Radikalen!

Fledermäuse setzen ebenfalls auf solche Mechanismen und erreichen ein erstaunlich hohes Alter. Viele von ihnen leben deutlich länger, als man angesichts ihrer geringen Größe vermuten würde. Die Große Bartfledermaus, die unter anderem in Deutschland durch feuchte Wälder flattert, kann mit 41 Jahren sogar fast zehnmal so alt werden wie ähnlich kleine Säugetiere. Um das zu erreichen, verlassen sich Fledermäuse allerdings nicht nur auf eine effiziente DNA-Reparatur, die ihr Leben lang erhalten bleibt. Beispielsweise wehrt ihr Immunsystem vor allem Viruserkrankungen sehr effizient ab, auch Entzündungen können die Tiere gut bekämpfen. Viele Arten schalten zudem ihren Organismus regelmäßig auf Sparflamme, wenn sie Winterschlaf halten. Das verringert den oxidativen Stress durch aggressive Sauerstoffverbindungen.

Selbst wenn sie wach sind und ihr Stoffwechsel auf Hochtouren läuft, haben die Fledertiere allerdings erstaunlich wenig mit diesem Problem zu kämpfen. Dabei pflegen sie im Gegensatz zu vielen weiteren Methusalems der Tierwelt keinen sehr gemütlichen Lebensstil. Die Mitochondrien in ihren Zellen müssen daher reichlich Energie gewinnen. Doch zum einen produzieren die kleinen Kraftwerke dabei relativ geringe Mengen Sauerstoffradikale. Zum anderen sind die Zellmembranen erstaunlich resistent gegen die Attacken dieser gefährlichen Verbindungen.

Einem Mechanismus, der hinter dieser ungewöhnlichen Eigenschaft steckt, ist ein internationales Forschungsteam um Thomas Hildebrandt und Susanne Holtze vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin auf die Spur gekommen. Demnach sind Mitochondrien in der Lage, die Bildung der aggressiven Sauerstoffverbindungen zu drosseln. Mithilfe bestimmter Enzyme verringern sie dazu an ihrer inneren Membran die Ladungsunterschiede zwischen innen und außen. Das führt zwar dazu, dass die kleinen Zellkraftwerke etwas weniger Energie gewinnen. »Dafür verlangsamt es aber die Alterungsprozesse in den Zellen«, erklärt Susanne Holtze.

In ihrer Studie haben sie und ihre Kollegen einen solchen Schutz auch bei Mäusen nachgewiesen, die nur wenige Jahre leben. Allerdings ließ dieser schon nach einem Jahr deutlich nach, nach zwei Jahren war er kaum noch vorhanden. Bei Brillenblattnasen, einer Fledermausart aus Mittel- und Südamerika, funktionierte der Anti-Aging-Trick an der Mitochondrienmembran dagegen selbst im hohen Alter noch tadellos.

Das Gleiche galt für eine dritte Tierart, die das Team in dieser Hinsicht untersucht hat: Nacktmulle, die in großen Kolonien in den Halbwüsten Ostafrikas leben, können sich sogar nach ihrem 20. Geburtstag noch voll und ganz auf diesen Schutz verlassen. »Im Vergleich zu vielen anderen Tieren haben sie offenbar vielfältige und bessere Mechanismen zur Verfügung, um Schäden durch aggressive Sauerstoffverbindungen zu vermeiden oder zu reparieren«, sagt Susanne Holtze.

Gesund im Untergrund

Überhaupt gehören diese Nagetiere mit der faltigen rosa Haut und dem insgesamt skurrilen Aussehen zu den spannendsten Kandidaten der Alternsforschung. Denn sie sind die langlebigsten Vertreter ihrer Verwandtschaft. Obwohl sie nur etwas mehr als 30 Gramm auf die Waage bringen, können sie mehr als 30 Jahre alt werden. Sie leben damit nicht nur zehnmal so lange wie die ähnlich schweren Mäuse, sondern bleiben auch bis ins hohe Alter gesund: Kein Muskelschwund, kein Abbau von Nervenzellen, selbst mit der Fortpflanzung klappt es noch. Und bisher sind gerade einmal fünf Nacktmulle bekannt, die an Krebs erkrankt sind. »Ich selbst habe Hunderte dieser Tiere begleitet und bisher erst einen solchen Fall erlebt«, berichtet Susanne Holtze.

Da wüsste man schon gerne, wie das körpereigene Fitnessprogramm der kleinen Überlebenskünstler funktioniert. Doch sie haben noch längst nicht alle ihre Geheimnisse preisgegeben. Um ihnen zumindest ein paar davon zu entlocken, hält das Team am IZW derzeit ungefähr 400 der geselligen Nager in zwölf Kolonien.

»Fast alle Aspekte, die man an Nacktmullen untersucht, sind ungewöhnlich und bergen Überraschungen« Susanne Holtze, Biologin

»Diese Tiere sind relativ aufwändig in der Pflege«, sagt Susanne Holtze. Sie verlangen eine hohe Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, regelmäßige Mahlzeiten aus frischem Wurzelgemüse und eine häufige Reinigung der zahlreichen Boxen, von denen sie eine als gemeinsames Nest und andere als Toiletten nutzen. Zudem vermehrt sich die Art vergleichsweise langsam und hat ein sehr komplexes Sozialsystem: Fortpflanzen dürfen sich nur die Königin der Kolonie und ein oder mehrere Paschas. Die übrigen Tiere sind fürs Arbeiten zuständig. Wenn aber die Königin stirbt, kann das zu langen Phasen sozialer Instabilität führen. Dann wird nicht nur kein Nachwuchs geboren, manchmal kommen auch viele Tiere bei Kämpfen um die Nachfolge ums Leben.

Das alles macht die Nager nicht gerade zu idealen Kandidaten für wissenschaftliche Studien. Ein paar Mäuse zu halten, wäre deutlich einfacher. Doch der Aufwand lohnt sich: »Fast alle Aspekte, die man an Nacktmullen untersucht, sind ungewöhnlich und bergen Überraschungen«, sagt Susanne Holtze.

Die Tiere kommen nicht nur ungewöhnlich gut mit Sauerstoffradikalen zurecht und können ihre DNA effektiv reparieren. Ihre Enzyme machen zudem weniger Fehler beim Ablesen der Erbinformationen und beim Übersetzen der Gene in Proteine. Krankhaft veränderte Zellen treibt ihr Organismus äußerst wirksam in den Selbstmord – ein Prozess, der eine wichtige Rolle beim Verhindern von Krebs spielt. Zudem scheint ihr Immunsystem sehr effizient zu arbeiten. Und nicht zuletzt haben sie eine niedrige Körpertemperatur und Herzfrequenz: Während das Herz einer Maus im Ruhezustand rund 400-mal pro Minute schlägt, begnügen sich Nacktmulle im gleichen Zeitraum mit 160 bis 180 Schlägen. »Es gibt wohl keinen einzelnen Faktor, dem diese Nagetiere ihr langes Leben allein verdanken«, resümiert Susanne Holtze. Das Nacktmull-Rezept für gesundes Altern scheint vielmehr aus etlichen Zutaten zu bestehen, die auf noch nicht genau bekannte Weise zusammenwirken.

Aus der Verwandtschaft der haarlosen Nager kommt noch eine weitere Devise, die das Leben verlängern könnte: bloß nicht zu viel Stress! Dieser Tipp lässt sich jedenfalls aus den Ergebnissen ableiten, die Arne Sahm zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vom Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena, von der Universität Duisburg und vom Universitätsklinikum Essen bei Untersuchungen an Graumullen gewonnen hat.