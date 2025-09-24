Eine Frau, die 2024 mit 117 Jahren und 168 Tagen starb, sorgt auch nach ihrem Tod noch für Staunen. Bis zu ihrem Tod war sie kurzzeitig die älteste lebende Person der Welt. Ihr Körper wirkte für dieses Rekordalter noch erstaunlich jung. Deshalb analysierte ein Forscherteam um Eloy Santos-Pujol vom Josep Carreras Leukaemia Research Institute ihre biologischen Daten noch zu Lebzeiten, um das Rätsel um ihre Langlebigkeit besser zu verstehen. Dabei entdeckten die Wissenschaftler, dass manche ihrer Merkmale zu einer Hundertjährigen passten, andere jedoch eher zu einer viel jüngeren Person, wie sie jetzt in »Cell Reports Medicine« berichten.

Die Frau, in der Studie als M116 bezeichnet, wurde 1907 in San Francisco als Kind spanischer Eltern geboren und lebte seit ihrem achten Lebensjahr in Katalonien. Dort übertraf sie die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen um mehr als 30 Jahre. Um den biologischen Hintergrund dieses außergewöhnlich langen Lebens zu verstehen, sammelten die Forscher Proben aus ihrem Blut, Speichel, Urin und Stuhl. Dabei fokussierten sie sich vor allem auf Blutproben, die der Frau im Alter von 116 Jahren entnommen wurden. Sie untersuchten praktisch alles Messbare: das Erbgut (Genom), die Genaktivität (Transkriptom), Stoffwechselprodukte (Metabolom), Proteine im Blut (Proteom), die Zusammensetzung der Darmbakterien (Mikrobiom) und chemische Veränderungen wie DNA-Methylierungen, die Gene ein- oder ausschalten (Epigenom).

Die Ergebnisse zeichnen ein gemischtes Bild. Einerseits zeigten sich typische Alterserscheinungen wie etwa verkürzte Telomere. Diese »Schutzkappen« der Chromosomen schrumpfen üblicherweise bei jeder Zellteilung. Auch ihr Immunsystem zeigte alterstypische Veränderungen: Bestimmte weiße Blutkörperchen traten ungewöhnlich häufig auf und einige Blutstammzellen vermehrten sich stark, was als klonale Blutbildung bezeichnet wird. Andererseits besaß M116 gleich mehrere Eigenschaften, die eher Jugend und Gesundheit signalisieren. Ihr Erbgut enthielt einige seltene genetische Varianten, die mit langer Lebensspanne, guter Herz- und Hirnfunktion, robuster Immunabwehr sowie effizienter Mitochondrienleistung und geistiger Fitness bis ins hohe Alter in Verbindung gebracht werden. Auch ihr Epigenom wirkte jünger, als ihr tatsächliches Alter vermuten ließ. Ihr Blut zeigte extrem niedrige Werte für chronische Entzündungen, die sonst viele Alterskrankheiten begünstigen. Zudem enthielt ihr Darmmikrobiom Bakterien, die andere Menschen in diesem Alter längst verloren haben, darunter solche, die entzündungshemmend wirken und den Stoffwechsel stabilisieren.