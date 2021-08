Langzeitschäden: Die Folgen von Covid-19 nach einem Jahr

Auch zwölf Monate nach der Erkrankung beeinträchtigt Covid-19 noch die Gesundheit vieler Betroffener. Das ist das Ergebnis einer Studie an 1276 Menschen in Wuhan, die wegen der Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten. Laut der Auswertung durch ein Team um Lixue Huang von der Medizinischen Universität Peking in »The Lancet« berichteten 620 Betroffene nach einem Jahr noch von mindestens einem anhaltenden Symptom, am häufigsten waren Erschöpfung und Muskelschwäche. Etwa ein Drittel vermeldete, immer noch kurzatmig zu sein.

Die Betroffenen vermeldeten sechsmal häufiger Schmerzen und Unwohlsein sowie doppelt so oft Probleme bei der Fortbewegung wie eine vergleichbar zusammengesetzte Kontrollgruppe, die nicht an Covid-19 erkrankt war. In der Kontrollgruppe traten alle abgefragten Symptome seltener auf. Während die Arbeitsgruppe insgesamt feststellt, dass sich der Gesundheitszustand der Betroffenen zwölf Monate nach Covid-19 signifikant verbessert habe und ernste Folgen zu diesem Zeitpunkt selten seien, erweist sich der Gesundheitszustand der Überlebenden im Mittel immer noch als schlechter als der von Nichtinfizierten.

Auch psychische Folgen der Erkrankung waren bei den Betroffenen nachweisbar. Während in der Kontrollgruppe fünf Prozent unter Angststörungen oder Depression litten, waren es in der wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelten Gruppe 26 Prozent. Die Daten zeigen, dass die hospitalisierten Patientinnen und Patienten auch lange Zeit nach ihrer Genesung unter gesundheitlichen Einschränkungen litten. Zusätzlich verglich das Team die Ergebnisse mit Befragungen sechs Monate nach der Erkrankung. Dabei zeigte sich, dass der Anteil der Personen mit Symptomen zwar von 70 auf 50 Prozent sank, andererseits waren einige Probleme, besonders Atemnot und Lungenfunktionsstörungen, nach zwölf Monaten immer noch so häufig wie nach sechs Monaten.