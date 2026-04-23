Laserphysik: Hürde zum stärksten Laserlicht überwunden

Die Quantentheorie sagt die seltsamsten Dinge voraus: von Teilchen, die aus dem Nichts entstehen, bis hin zu Lichtstrahlen, die aneinander streuen, ähnlich wie bei den fiktiven Laserschwertern von »Star Wars«. Diese Vorhersagen lassen sich aber nur mit extrem intensivem Laserlicht testen. Deshalb arbeiten mehrere Forschungsteams weltweit daran, leistungsstarke Lasersysteme zu schaffen. Diese kamen allerdings nie an die Energien heran, die laut theoretischen Berechnungen möglich sein sollten.

Das könnte sich nun ändern. Wie ein Team um den Physiker Robin Timmis von der University of Oxford in einer in »Nature« erschienenen Studie berichtet, konnten die Wissenschaftler die theoretisch vorhergesagten Verbesserungen im Labor umsetzen. »Diese Arbeit ist eine Kombination aus Lasertechnologie, Plasmaphysik und Materialwissenschaft, die eine seit mehr als zwei Jahrzehnten bestehende Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment beseitigt«, sagt Brendan Dromey, Co-Autor der neuen Arbeit. Mit ihren Erkenntnissen könnten jetzt die bislang stärksten Laserstrahlen im Labor erzeugt werden.

Ein Plasma als schwingender Spiegel

Die Fachleute um Timmis und Dromey nutzten den Gemini-Laser der britischen Central Laser Facility am Rutherford Appleton Laboratory und richteten den intensiven Strahl auf ein Plasma. Dadurch begannen die geladenen Teilchen des Plasmas extrem schnell zu schwingen – so schnell, dass sie nahezu Lichtgeschwindigkeit erreichten. Die Teilchenwolke wirkte dabei wie ein extrem schnell schwingender Spiegel: Das Licht wurde dadurch auf hohe Energien verstärkt, ein Phänomen, das als Erzeugung hoher Harmonischer bekannt ist.