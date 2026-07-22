Lebenserwartung: Warum Menschen nicht 1000 Jahre alt werden

Gehirn und Herz sind der Flaschenhals

Anschließend fügten die Forschenden schrittweise die Folgen somatischer Mutationen in verschiedenen Organen hinzu. Sie nutzten dafür Daten aus Untersuchungen von vielen einzelnen Nervenzellen, Herzmuskelzellen, Leberzellen und Zellen des Atemwegsepithels. Daraus schätzten sie ab, wie schnell Mutationen entstehen und mit welcher Wahrscheinlichkeit diese eine Zelle funktionsunfähig machen oder töten. Besonders anfällig erwiesen sich Gewebe aus sogenannten postmitotischen Zellen. Diese Zellen teilen sich nicht mehr oder nur noch äußerst selten und können deshalb nur begrenzt ersetzt werden. Dazu zählen Neurone im Gehirn und Herzmuskelzellen. Jede durch Mutationen verloren gegangene Zelle reduziert dauerhaft die Leistungsfähigkeit des Organs. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Altern – Was uns länger leben lässt

Im Modell sank die mittlere Lebensspanne bereits durch den kontinuierlichen Verlust von Herzmuskelzellen auf 208 Jahre. Für Nervenzellen im Gehirn ergab sich ein ähnlicher Wert von rund 194 Jahren. Die mutierten Zellen würden demnach langfristig zu kritischen Funktionsverlusten in Gehirn und Herz führen. Anders sah es bei Geweben aus, die sich kontinuierlich erneuern. Die Leber konnte abgestorbene Zellen durch Teilung verbliebener Zellen oder durch Vorläuferzellen praktisch unbegrenzt ersetzen. Selbst nach Zehntausenden von Jahren erreichten die simulierten Lebern keine kritischen Funktionsverluste. Auch das Atemwegsepithel, eine Zellschicht, die die Atemwege von innen auskleidet, erwies sich als erstaunlich robust und blieb über mehrere Jahrtausende funktionsfähig.

Die maximale Lebensspanne bewegte sich je nach Annahme zwischen 210 und 557 Jahren

In einem letzten Schritt kombinierten die Forschenden die verschiedenen Organe zu einem Gesamtmodell des Menschen. Dabei ergab sich eine mittlere Lebensspanne von 156 Jahren. Je nachdem, wie stark Alterungsprozesse verschiedener Organe miteinander gekoppelt sind, lag die Schätzung zwischen 146 und 194 Jahren. Die maximale Lebensspanne bewegte sich je nach Annahme zwischen 210 und 557 Jahren.

Nach Ansicht der Autoren spricht dieses Ergebnis gegen die bisherige Vorstellung, dass somatische Mutationen allein für das Altern verantwortlich sind. Zwar halbieren sie die theoretische Lebensspanne eines nicht alternden Menschen um mehr als eine Größenordnung. Dennoch reicht ihr Effekt nicht aus, um die tatsächlich beobachtete menschliche Lebenserwartung von im Schnitt rund 80 Jahren in Industrienationen oder die bisherige Rekordlebensspanne von 122 Jahren zu erklären.