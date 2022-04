Lebensmittelknappheit: Wie ein lokaler Krieg eine globale Krise auslöst

Die Versorgungskrise könnte Staaten rascher ereilen, als viele meinen. Denn »die internationalen Getreidemärkte waren schon vor der Invasion belastet«, erklärt der Agrarökonom Stephan von Cramon-Traubadel. Während der Pandemie fehlten Schiffe und Container, und in vielen Häfen konnten Händler weniger Güter als üblich umschlagen. Zusätzlich ließen Dürren in manchen Regionen Ackerboden zu Staub werden, andernorts spülten Überschwemmungen die Ernten fort. In Ostafrika beispielsweise sind die vergangenen drei Regenzeiten ausgefallen, die Region ist so trocken wie seit dem Jahr 1981 nicht mehr. Derweil vernichteten extreme Regenfälle im Osten Australiens eine der besten Weizenernten der letzten Jahre.

Nahrungsmittel sind äußerst ungleich verteilt

»Die Inflation der Nahrungsmittelpreise trifft jene Haushalte sehr hart, die bereits 50 Prozent ihres Einkommens oder mehr für Essen ausgeben«, sagt von Cramon-Traubadel weiter. Das sind weltweit mehrere hundert Millionen Menschen – in manchen Ländern wie Bangladesch oder Ghana betrifft es jeden durchschnittlichen Haushalt. Schon im November 2021 hatte das World Food Programme der Vereinten Nationen gewarnt, dass 45 Millionen Menschen in 43 Ländern kurz vor einer Hungersnot stünden. Die erwarteten Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt, warnen Fachleute, könnten beispielsweise Millionen Menschen in Afghanistan, Äthiopien oder Syrien verarmen oder gar verhungern lassen.

Trotz der Ausfälle in Russland und der Ukraine mangle es nicht an Nahrung, erklärt der Volkswirt Benjamin Bodirsky, Experte für Landnutzung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. »Wir haben schon in den vergangenen Jahren weltweit genug produziert, um eine viel größere Bevölkerung satt zu bekommen«, sagt er. Das Problem sei nicht die Menge, sondern die Verteilung. Die ärmsten Leute hätten schlicht nicht die Kaufkraft, um mit der Nachfrage an Futtermitteln und Biokraftstoff zu konkurrieren, sagt Bodirsky.

Die aktuelle Krise betrifft zuerst einmal jene Länder, die Lieferverträge mit der Ukraine hatten. Diese können nun nicht mehr bedient werden. Das betrifft Deutschland nicht direkt, denn die meisten Importe kommen aus anderen EU-Ländern, vor allem Tschechien. Langfristig aber kommt es zu einer Kettenreaktion, in die sich alle Getreide importierenden Länder reihen. Die Staaten, denen künftig Getreide fehlt, werden versuchen, sich aus anderen Quellen zu versorgen – die Nahrungsmittel werden wiederum anderswo fehlen.