Fremdsprachen: Bestimmte Gesten helfen beim Vokabellernen

Beim Lernen einer fremden Sprache greifen die meisten Menschen auf traditionelle Methoden zurück: lesen, schreiben, hören, nachsprechen. Doch wer dabei zusätzlich mit den Armen gestikuliert, kann sich noch Monate später besser an die Vokabeln erinnern. Die Vernetzung mit motorischen Hirnarealen stärkt das Wortgedächtnis. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam, nachdem es diese Areale mit Magnetimpulsen störte. »Unsere Ergebnisse liefern den neurowissenschaftlichen Beleg dafür, warum Lerntechniken, die das motorische System des Körpers einbeziehen, häufiger zum Einsatz kommen sollten«, sagt der Neurowissenschaftler Brian Mathias vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig in einer Pressemitteilung.

Wie Mathias und seine Kolleginnen im »Journal of Neuroscience« schildern, ließen sie 22 deutschsprachige Erwachsene an vier Tagen insgesamt 90 erfundene Kunstwörter lernen, zum Beispiel »lamube« für »Kamera« oder »atesi« für »Gedanke«. Während die Versuchspersonen die neue Vokabel hörten, sahen sie zugleich ein Video von einer Person, die eine zur Wortbedeutung passende Geste machte. Bei der Wiederholung des Worts führten die Versuchspersonen die Geste selbst aus.

Fünf Monate später sollten sie die gelernten Vokabeln in einem Multiple-Choice-Test ins Deutsche übersetzen. Dabei hatten sie einen Apparat am Kopf, der schwache Magnetimpulse in den primären motorischen Kortex schickte, jenes Hirnareal, das willkürliche Bewegungen der Arme steuert. Unter dieser Bedingung fiel es den Versuchspersonen fünf Monate später schwerer, die mit Gesten begleiteten Wörter abzurufen, als wenn der Apparat keine Störsignale aussandte, die Magnetstimulation also nur scheinbar stattfand. Die Forschenden schließen daraus, dass der motorische Kortex zur Übersetzung der mit Gesten gelernten Vokabeln beitrug, bei konkreten Wörtern (»Kamera«) ebenso wie bei abstrakten (»Gedanke«).

© Professur für Kognitive und Klinische Neurowissenschaft / TU Dresden (Ausschnitt) Transkranielle Magnetstimulation | Die TMS ist eine neurowissenschaftliche Technik, die mittels schwacher Magnetimpulse die Aktivität in bestimmten Hirnarealen beeinflusst.

Der Effekt trat nicht auf, wenn die Versuchspersonen beim Vokabellernen lediglich passende Bilder statt Gesten vorgelegt bekamen. Hingegen profitieren Kinder, anders als Erwachsene, von Bildern langfristig offenbar ebenso wie von Gesten. In einem 2020 veröffentlichten Experiment hatte die Leipziger Forschungsgruppe junge Erwachsene und achtjährige Kinder fünf Tage lang neue Vokabeln hören lassen, teils gepaart mit passenden Bildern oder Videos von Gesten. Nach zwei Monaten waren beide Methoden noch gleichauf. Doch nach sechs Monaten profitierten die Erwachsenen von den Gesten mehr als von den Bildern, während den Kindern beide gleichermaßen halfen.