Libellen: Perfekte Flieger mit unsicherer Zukunft

Die Sonne brennt vom Himmel, die Wiesen sind verdorrt, nur der beregnete Mais steht exotisch in der Hitze, und mittendurch schlängelt sich der Sasbach, der hier eher ein kleines Bächlein ist. Im Wasser steht der Biologe und Libellenspezialist Franz-Josef Schiel, der gerade in Gummistiefeln und mit Kescher in der Hand nach Libellen (Odonata) Ausschau hält. Lange braucht er nicht zu warten, dicht über dem Wasser, am Rand auf dem Schilf oder auf den trockenen Gräsern; als Laie hat man den Eindruck, dass es hier nur so wimmelt von Libellen. Pfeilschnell fliegen sie über das Wasser, stehen in der Luft, wechseln die Richtung, um sich dann kurz zu setzen – selten lange genug für ein Foto.

Libellen gelten als die perfekten Lufttiere und sind die am schnellsten fliegenden Insekten. Sie können ihre vier Flügel unabhängig voneinander mit einem eigenen Muskel bewegen. Dadurch fliegen sie pfeilschnell vorwärts, rückwärts, nach rechts und links oder auch wie ein Hubschrauber gerade nach oben. Zusätzlich nutzen sie einfach die Thermik und segeln gemächlich dahin. »Libellen können in 0,3 Sekunden von null auf 15 Kilometer pro Stunde beschleunigen und erreichen Fluggeschwindigkeiten von bis zu 40 Stundenkilometer«, erklärt Schiel. »Libellenaugen haben eine fünffach höhere zeitliche Auflösung als das menschliche Auge und können bis zu 300 Bilder pro Sekunde wahrnehmen. Alle diese Eigenschaften zusammen machen Libellen zu den besten Luftjägern unter den Insekten, und auch ihre Feinde haben wenig Chancen, sie zu erwischen.« Der promovierte Biologe beschäftigt sich nun schon fast 30 Jahre mit Libellen, die er 1996 durch seine Diplomarbeit in Freiburg für sich entdeckte, »eine überschaubare Gruppe, in die man sich gut einarbeiten konnte«.

Harte Zeiten für Libellen

Schiel ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-Württemberg, Mitbegründer und Gesellschafter des Instituts für Naturschutz und Landschaftsanalyse (INULA), Mitautor des Standardwerks über die Libellen Baden-Württembergs sowie Libellen-Entdecker und -Namensgeber gleichermaßen.