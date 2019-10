Lichtverschmutzung: Die Hüterin der Nacht

Hat Sabine Frank Recht? Um diese Frage zu beantworten, muss man die Perspektive wechseln. Weg aus Fulda, empor zum amerikanischen Satelliten Suomi NPP. Aus 824 Kilometern Höhe tastet der Wetter- und Umweltsatellit die Erdoberfläche nicht nur nach Wolken und Regentropfen ab, sondern auch nach Lichtquellen. Der Späher wird stets häufiger fündig: Weltweit leuchten immer mehr Lichter in die Nacht. Jedes Jahr nimmt die beleuchtete Fläche hier zu Lande um 2,2 Prozent zu, so das Ergebnis einer Studie in »Science Advances« vor anderthalb Jahren, in manchen Regionen sogar um über 20 Prozent. Die hellen Flächen breiten sich weiter aus, und sie leuchten heller. In den Großstädten ist die Nacht praktisch abgeschafft, die Dämmerung meist ebenfalls. Die Lichter strahlen heute doppelt so hell wie noch vor dreißig Jahren – und um ein Vielfaches heller als zu Beginn der Industrialisierung. Es ist der helle Wahnsinn.

In den Großstädten ist die Nacht abgeschafft

Fulda ist nun die erste Stadt in Deutschland, die gegen jene Entwicklung vorgeht. Die Stadt am Fuße der Rhön darf sich offiziell als Sternenstadt bezeichnen. Diese Auszeichnung wurde ihr im Februar des Jahres von der International Dark Sky Association (IDA) verliehen. Die Organisation mit Sitz in Tucson, Arizona, kämpft seit 30 Jahren gegen die weltweite Lichtverschmutzung. Sie stellt Prädikate für Sternenparks und Sternenstädte aus, um besondere Anstrengungen für den Schutz der Dunkelheit zu prämieren.