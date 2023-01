Sprachevolution: Liegt der Ursprung von Konsonanten in den Bäumen?

Die in den Bäumen lebenden Orang-Utans verwenden ihren Mund wie eine fünfte Hand. Ihre Lippen, Zunge und Unterkiefer haben deshalb besondere feinmotorische Fertigkeiten entwickelt – und damit auch die Fähigkeit, Laute zu produzieren, die den Konsonanten der gesprochenen menschlichen Sprache ähneln. Der Psychologe Adriano Lameira von der University of Warwick sieht darin einen Hinweis darauf, wie die Konsonanten einst entstanden sein könnten.

Seit Jahrzehnten suchen Forschende nach den Ursprüngen der menschlichen Lautsprache. Doch die Rufe von anderen Primaten bestehen vor allem aus Lauten, die Vokalen wie a, e, i, o, u ähneln. »Theorien konzentrierten sich bisher auf die Verbindung zwischen der Kehlkopfanatomie der Primaten und dem menschlichen Gebrauch von Vokalen. Das erklärt aber nicht, wie die den Konsonanten ähnlichen Laute zu einer grundlegenden Komponente jeder gesprochenen Sprache wurden«, sagt Adriano Lameira in einer Pressemitteilung. Wo also kommen die ganzen Konsonanten her – also Laute wie b und p, s und t?

Lameira verglich das Lautrepertoire der nächsten Verwandten des Menschen, der Großen Menschenaffen: Deren Rufe beinhalten zwar auch Laute, die wie Konsonanten klingen, aber in einem unterschiedlichen Ausmaß, wie der Psychologe feststellte. »Wilde Gorillas, Schimpansen und Bonobos verwenden keine große Vielfalt an konsonantenähnlichen Rufen«, schreibt der Psychologe in der Fachzeitschrift »Trends in Cognitive Sciences«. Gorillas etwa produzierten nur einen, Schimpansen ein oder zwei solche Rufe, und das gelte auch nur für manche Populationen. Wilde Orang-Utans dagegen verwendeten diese Laute – wie Zischen, Schmatzen und Kusslaute – in vielen verschiedenen Situationen. »Sie nutzen konsonantenähnliche Rufe universell und durchgängig über verschiedene Populationen hinweg und für viele Verhaltensweisen.«