Mecklenburger Bucht: Liegt Europas ältestes Bauwerk am Grund der Ostsee?

Das Team prüfte außerdem, ob es sich bei der Mauer um eine natürliche Ablagerung handeln könnte, etwa um eine Moräne oder um von einem Tsunami fortgetragenes Material. Lage, Ausrichtung und Zusammensetzung des Walls würden dem jedoch widersprechen. Ebenso sei wegen der Lage und Wassertiefe ausgeschlossen, dass die Steine in der Neuzeit für die Fischerei oder zur Verlegung von Unterseekabeln aufgeschichtet wurden. Wahrscheinlicher sei eine Erbauung in mesolithischer Zeit. Damals – bis ungefähr in eine Zeit vor etwa 9800 Jahren – zogen noch Herden von Rentieren (Rangifer tarandus) durch diese Region, die dann auf Grund des wärmeren Klimas ihre angestammten Wege verließen.

© Michał Grabowski, Universität Danzig (Ausschnitt) Rekonstruktion | Aus den geophysikalischen Daten folgert das Team um Geersen, dass die Mauer parallel zu einem Seeufer verlief. Hinter dem Steinwall könnten die Jäger gelauert und die vorbeilaufenden Rentiere erlegt haben.

Mauern, die Jäger-und-Sammler-Kulturen als Jagdhilfen errichtet hatten, haben Archäologen auch anderswo entdeckt. Auf der Arabischen Halbinsel haben sich so genannte Wüstendrachen erhalten, riesige trichterförmige Anlagen, in die Tierherden getrieben wurden, die dort in Fallgruben stürzten. Und Strukturen, die der Mauer in der Mecklenburger Bucht ähneln, legten Wildbeuter in Nordamerika für die Treibjagd auf Karibus an. Überreste davon liegen beispielsweise auf dem Grund des Lake Huron im US-Bundesstaat Michigan.

Laut Geersen und seinem Team sei die Mauer »eine spannende Entdeckung«, weil es sich »möglicherweise um die älteste menschengemachte Megastruktur in Europa« handelt. Zudem zeige der Fund, dass derartige Jagdanlagen die Wildbeuter an einen bestimmten Ort gebunden hätten. Das werfe neue Fragen auf, etwa wie die Menschen den Bau organisierten oder ob solche Anlagen zu territorialen Streitigkeiten geführt haben könnten.