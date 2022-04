Linguistik: Der Mensch ist männlich

Dass Begriffe wie »Männer« sprachlich mit »Menschen« fast gleichgestellt werden, lässt Rückschlüsse darüber zu, welche Vorstellung von einem Menschen innerhalb einer Gesellschaft vorherrscht. Wenn sich diese als eher männlich sehe, wirke sich das auf verschiedenste Bereiche des Zusammenlebens wie die Gesundheitsversorgung oder Sicherheitsaspekte aus, erklären die Forscherinnen und Forscher. Nicht männliche Personen könnten dadurch benachteiligt werden. Zugleich werde das Verständnis von der männlichen Norm über die Sprache an Kinder weitergegeben und verfestige sich auch in jüngeren Generationen.

Darüber hinaus hat die voreingenommene Sprache einen weit reichenden Einfluss auf das digitale Leben: Künstliche Intelligenz (KI), wie sie etwa in Smartphones und Computern verwendet wird, erstellt Worteinbettungen, um eine Sprache zu lernen. Die Einbettungen basieren auf von Menschen verfassten Texten. Damit übernimmt die KI das sprachliche Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Das zeigte beispielsweise eine Arbeit aus dem Jahr 2019: Intelligente Maschinen übersetzten »the doctor« automatisch mit »der Arzt« – obwohl aus dem Satz »The doctor asked the nurse to help her with the procedure« (auf Deutsch: »Die Ärztin bat die Krankenschwester darum, ihr bei dem Eingriff zu helfen«) sogar hervorging, dass eine Ärztin gemeint war. Damit sich die Benachteiligung von Frauen nicht weiter fortsetze, schließen die Forschenden, müssten die Programme lernen, Worteinbettungen ohne Benachteiligung eines Geschlechts zu berechnen.