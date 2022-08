Logik: Der diskrete Charme der Paradoxie

Wenn wir solchen Paradoxien begegnen, ist uns meist auf Anhieb klar, dass hier etwas nicht stimmt. Derartige Widersprüche sollte es nicht geben, und wir sind bestrebt, sie zu lösen, indem wir die zu Grunde liegenden Denkfehler aufdecken. So haben Mathematiker in der Nachfolge Zenons beispielsweise gezeigt, dass sich jede Distanz in eine infinite (unendliche) Zahl von Teilstrecken zerlegen lässt, die in der Summe dennoch wiederum eine finite Gesamtheit ergeben. Den meisten von uns erscheint das kontraintuitiv – doch das zeigt letztlich nur, dass auf den so genannten gesunden Menschenverstand eben nicht immer Verlass ist.

In meiner Forschung habe ich eine Reihe von Strategien beschrieben, mit deren Hilfe sich Paradoxien auflösen lassen. Dazu zählt wie im Beispiel von Zenons Paradox die »Ausreißer-Technik«: Dabei zeigt man, dass mindestens eine der zunächst plausibel erscheinenden Prämissen – etwa die der unendlichen Menge an Teilstrecken – in Wahrheit unhaltbar ist. Manche anderen Paradoxien sind so allerdings nur schwer »wegzuerklären«.

Für diese Fälle schlage ich eine Art Umleitung vor, die zwar anerkennt, dass das gegebene Paradox nicht auf Basis seiner Prämissen widerlegbar ist, gleichwohl aber eine neue Sicht auf gewisse Annahmen über die Realität notwendig macht. Paradoxien verraten uns somit etwas über die tiefer liegenden Gründe und Abgründe unseres Denkens.

So entwickelte ich vor einigen Jahren eine Analysemethode, in deren Zentrum die Idee der »subjektiven Wahrscheinlichkeit« steht. Damit bezeichne ich einfach den Grad der Überzeugung, mit der eine rationale Person eine bestimmte Aussage glaubt. Der Satz »zwei plus zwei ist vier« besitzt demnach sehr große subjektive Wahrscheinlichkeit. Erscheint ihr Wahrheitsgehalt absolut sicher, liegt sie bei einem Wert von 1. Einem nur relativ wahrscheinlichen Satz wie »Der Zug hat Verspätung« würde ich etwa bei 0,75 ansiedeln, und »Beim nächsten Münzwurf erscheint eine Zahl« bei 0,5. »Zwei plus zwei ergibt sieben« läge dagegen bei 0. Die subjektiven Wahrscheinlichkeiten einer Aussage können von Mensch zu Mensch durchaus variieren, liegen erfahrungsgemäß aber meist nah beieinander.