Long Covid: Das Schlupfloch des Virus

Einen ersten Hinweis darauf, dass das Coronavirus auch nach überstandener Erkrankung noch im Körper verbleiben könnte, lieferte eine 2021 veröffentlichte Arbeit des Gastroenterologen Saurabh Mehdrus von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York City. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar: Genau jenes Protein, das das Virus verwendet, um in die Zellen einzudringen, ist auch in den Zellen des Darms vorhanden. Deshalb kann Sars-CoV-2 auch den Darm infizieren.

Mehandru und sein Team stießen auf virale Nukleinsäuren und Proteine in Magen-Darm-Gewebe von Menschen, bei denen Covid-19 durchschnittlich vier Monate zuvor diagnostiziert worden war. Die Forschenden untersuchten zudem die Gedächtniszellen der Versuchspersonen, die eine Schlüsselrolle im Immunsystem spielen. Wie das Team entdeckte, entwickelten sich die von diesen B-Zellen produzierten Antikörper weiter, was darauf hindeutet, dass die Zellen auch sechs Monate nach der Erstinfektion noch auf Moleküle von Sars-CoV-2 reagierten.