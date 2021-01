Körpersprache: Lügen zeigen sich in Mimikry

Auf der Suche nach den Kennzeichen von Lügen konzentriert sich die Wissenschaft vor allem auf die lügende Person. Doch was, wenn das Zusammenspiel zwischen zwei Personen der Schlüssel ist? Ein Team um Sophie van der Zee von der Universität Rotterdam untersuchte dazu die Körpersprache von Versuchspersonen, während eine die andere belog oder ihr wahrheitsgemäß antwortete. Demnach unterscheiden sich sowohl einfache als auch komplizierte Lügen nonverbal von wahren Aussagen – wenn auch auf ganz andere Weise.

Die Gruppe aus England und den Niederlanden hatte mehr als 80 britische Studierende ins Labor eingeladen und dazu gebracht, mehr oder weniger komplizierte Lügen zu erzählen: Erst wurde ein Teil von ihnen dazu verleitet, bei einem Puzzle zu schummeln, dies danach aber abzustreiten. Dann sollten sie der anderen Hälfte über den Hergang eines Spiels (»Cluedo«) berichten, an dem sie gar nicht teilgenommen hatten. Um die Lüge zu erschweren, mussten einige noch dazu die Geschichte vom Ende her erzählen. Währenddessen zeichneten Sensoren an Kopf, Oberkörper und Handgelenken die Bewegungen beider Gesprächspartner auf.

Ergebnis: Beim erfundenen Spielbericht und besonders beim Rückwärtserzählen ähnelten sich die Bewegungen von Lügenden und Belogenen stärker als während eines wahrheitsgemäßen Berichts. Anders beim einfachen Leugnen: Hier bewegten sich die Versuchspersonen sogar weniger synchron mit ihrem Gegenüber als bei wahren Aussagen. Der nonverbale Gleichklang war an Kopf, Oberkörper und den Händen zu beobachten, wobei die rechte Hand der Lügenden die linke der Belogenen spiegelte und umgekehrt.

Achteten die Versuchspersonen womöglich bei schwierigen Lügen mehr auf ihr Gegenüber? Um das zu überprüfen, gab das Team um Sophie van der Zee in einem weiteren Experiment unterschiedliche Instruktionen. Eine Gruppe wurde gebeten, beim Lügen besonders auf das nonverbale Verhalten des Gegenübers zu achten, eine andere sollte sich auf das gesprochene Wort konzentrieren, und eine dritte Gruppe bekam keine solche Anweisung. Doch das spielte keine Rolle. Unabhängig von der Instruktion ahmten die Probanden wiederum bei schwierigen Lügen ihr Gegenüber stärker nach und bei einfachen Lügen weniger als bei wahren Angaben.

Bei schwierigen Lügen springt der Autopilot an

Es war also nicht der Wahrheitsgehalt, der sich in der Körpersprache niederschlug, sondern wie schwer es den Studierenden fiel, etwas Falsches zu erzählen. »Mit der geistigen Anstrengung steigt die Mimikry, weil das zwischenmenschliche Verhalten dann vermehrt automatisch gesteuert wird«, erläutern van der Zee und ihre Kollegen in der Zeitschrift »Royal Society Open Science«. Das nonverbale Spiegeln laufe weitgehend unbewusst ab; auch in der Nachbefragung habe niemand berichtet, sein Gegenüber bewusst nachgeahmt zu haben.

Viele Menschen versuchen beim Lügen ihre Bewegungen zu kontrollieren, um sich damit nicht irgendwie zu verraten. Bei einfachen Lügen bremsen sie so offenbar die natürliche Mimikry. Bei komplizierten Aussagen bleibt dafür hingegen weniger Kapazität. Deshalb ist synchrone Körpersprache letztlich kein eindeutiges Merkmal.