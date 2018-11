Befruchtung : Männliche Mitochondrien schreiben Lehrbücher um

Bei der Befruchtung verschmilzt das Spermium mit der Eizelle und sorgt für eine Oozyte mit ordentlicher Chromosomenausstattung – beide, Vater und Mutter, steuern ihre Gene zum werdenden Embryo bei. Das gilt allerdings nur für die Gene des Zellkerns: Immer und ausschließlich von der Mutter stammt das vergleichsweise kleine Erbgut aller Mitochondrien außerhalb des Zellkerns – den für die Energieproduktion der Zellen zuständigen Organellen mit ihrer eigenen ringförmige Mini-DNA. Das zumindest haben Biologen seit Jahrzehnten in ihre Lehrbücher geschrieben. Womöglich macht die Natur aber auch bei den ehernen Regeln gelegentliche Ausnahmen, meinen nun Forscher in einem Beitrag in »PNAS«.

Die Forscher um Taosheng Huang vom Cincinnati Children’s Hospital Medical Center hatten sich in ihrem Experiment mit unerwartetem Ausgang die so genannte rein maternale Vererbung der Mitochondrien vorgenommen – und damit einem wissenschaftlich eigentlich unumstritten akzeptierten Prinzip. Denn schließlich gelangen männliche Mitochondrien mit ihrem Erbgut auch bei einer Befruchtung nie in Eizellen, wie Wissenschaftler wussten: Spermien tragen zwar spezielle Mitochondrien mit eigener DNA zur Energieproduktion für den Geißelantrieb der Samenzellen. Sie sind aber an der Wurzel des Spermiums konzentriert und bleiben fast immer außerhalb der Eizellhülle zurück, während das Spermium seine väterlichen Gene in die Eizelle einschleust. Zudem markiert die Eizelle die wenigen ab und zu doch eingedrungenen Mitochondrien des Spermiums mit dem zellulären Abfallmarker Ubiquitin für eine sofortige Entsorgung. Demnach müssen sämtliche Mitochondrien eines Menschen Erbe der Mutter sein: Sie entstammen nur jenen Mitochondrien, die bei der Befruchtung bereits in der Eizelle vorhanden waren, sich dann wie Bakterien teilen, vermehren und nach dem Zufallsprinzip an die Tochterzellen des wachsenden Embryos weitergegeben werden.