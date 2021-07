Magnetar: Gammastrahlenblitz hält sich an Pausenzeiten

Erleichtert hat ein Team um Eric Linder von der University of California in Berkeley festgestellt, dass es nichts gemessen hat: Vom Magnetar SGR J1935+2154 ging kein Gammablitz aus. Damit hat sich der Neutronenstern in der Milchstraße an die von ihnen öffentlich prognostizierte dreimonatige Ruhephase gehalten. Erst nach Ablauf dieser Frist, am 24. Juni 2021, blinkte der Himmelskörper wieder in Gestalt eines Gammablitzes auf.

Linder und seine Kollegen sind auf der Suche nach komplexen Aktivitätszyklen kosmischer Objekte. Traditionell unterscheide man periodische Erscheinungen, die nach derselben fixen Zeitspanne wiederkehren, und komplett unregelmäßige, die keinem erkennbaren Muster zu folgen scheinen – wie etwa die Strahlungsausbrüche der schnell rotierenden Neutronensterne.

Im Fall des Objekts SGR J1935+2154 sind die unvorhersehbaren Ausbrüche weicher Gammastrahlung jedoch von einem periodischen Muster der Inaktivität überlagert. Der Stern ist rund drei Monate lang stumm und geht dann in eine viermonatige Aktivitätsphase über. Entsprechend hatten sie Mitte März dieses Jahres vor den Augen der internationalen Astronomiegemeinde vorhergesagt, dass erst am 1. Juni wieder Gammablitze zu verzeichnen sein würden. Dieser Fall trat dann tatsächlich ein.

Im Fachmagazin »Physical Review D« erläutern sie die Umstände ihrer Entdeckung. Sie analysierten dazu Daten, die der Satellit WIND seit 2014 von diesem Magnetar aufgezeichnet hat. Damit sie das Muster im scheinbar unregelmäßigen Blinken identifizieren konnten, griffen sie auf mathematische Verfahren zurück, die entwickelt wurden, um Muster in der räumlichen Verteilung von Galaxien aufzuspüren. Linder und Kollegen übertrugen sie auf die zeitliche Verteilung der Gammablitze.