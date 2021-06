Malediktologie: Fluchen im Dienst der Wissenschaft

Ob ein Begriff als Tabu aufgefasst wird, kann man unter anderem daran erkennen, ob der Sprecher ihn in einen Euphemismus verpackt – etwa, wenn er »Scheibenkleister« statt »Scheiße« sagt. Dabei bezieht sich das Tabu immer auf das Wort an sich: Es ist egal, ob man »Scheiße« im Zusammenhang mit Schmerzen äußert oder wirklich Fäkalien meint. Hingegen ist das kindliche »AA« oder der medizinische Begriff »Stuhlgang« weniger problematisch. Die ersten Schimpfwörter nehmen Kinder mit ungefähr zwei Jahren in den Mund. Zuerst sind sie neutral, doch in Kombination mit den entsetzten Reaktionen der Eltern und mit Bestrafung erhalten sie eine negative Konnotation. All das nützt letztlich nichts: »Die Menschen erinnern sich zwar daran, wie ihnen mit Seife der Mund ausgewaschen wurde, der ultimative Effekt bleibt jedoch aus«, so der Psychologe Timothy Jay.

Denn der Drang zum Fluchen und Schimpfen ist tief in uns verwurzelt. Was genau macht die Kraft solcher Tiraden aus? Vieles deutet darauf hin, dass sich Kraftausdrücke kategorisch vom Rest der Sprache unterscheiden. Auf linguistischer Ebene fällt auf: Schimpfen ist ein reduzierter Sprechakt. Ähnlich wie Warnungen (»Feuer!«) sind Flüche wenig komplex. André Meinunger vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin ist der Ansicht, dass sie in ihrer Einfachheit und Expressivität eine Urform des heutigen Sprechens darstellen. Außerdem erzeugen Schimpfwörter im Gegensatz zu anderen Begriffen beim Empfänger und Sender starke physiologische Erregung (das so genannte Arousal), die sich experimentell messen lässt.

J. J. Tomash und Phil Reed von der Swansea University in Wales wiesen den Effekt 2013 bei 26 Studenten nach. Diese reagierten beim Aussprechen von Tabuwörtern (wie »shit«) im Vergleich zu emotional negativen (wie »cancer«) und neutralen Bezeichnungen mit einem erhöhten Hautleitwert. Das traf vor allem auf jene Personen zu, die in der Vergangenheit häufiger fürs Fluchen bestraft worden waren.

Den stärksten Eindruck hinterlassen Schimpfwörter, wenn wir sie in unserer Muttersprache hören. Entsprechend abgeschwächt fällt die physiologische Reaktion auf sie in der Zweitsprache aus, wie die Psychologin Catherine Caldwell-Harris von der Boston University 2004 bei spanisch-englischen Bilingualen nachwies. Dies galt jedoch nur für jene lateinamerikanischen Eingewanderten, die erst im Jugendalter Englisch gelernt hatten. Waren sie in den USA aufgewachsen, reagierten sie gleich stark auf Tabuwörter in ihrer Mutter- wie in ihrer Zweitsprache.