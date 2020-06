Persönlichkeitsentwicklung: »Man kann den emotionalen Stil verändern«

Die besten Belege dafür, dass wir unseren emotionalen Stil ändern können, stammen aus Studien über Meditationspraktiken. Eines der Merkmale ist zum Beispiel die Aufmerksamkeit, das Konzentrationsvermögen. Wie mehr als 100 solide Forschungsarbeiten zeigen, können wir uns darin verbessern, also lernen, uns weniger leicht ablenken zu lassen. Und zahlreichen anderen Arbeiten zufolge mindern Konzentrationsprobleme das Wohlbefinden. Offenbar ist es demnach durchaus möglich, den Geist zu trainieren und damit den emotionalen Stil zu verändern und Wohlbefinden zu fördern. Die Studien zeigen auch, dass man sich mit Meditation und weiteren Techniken auf den anderen Dimensionen ebenfalls entwickeln kann. Die besten Ergebnisse erzielt man für Resilienz und positive Emotionen.

»Mehr als 100 Forschungsarbeiten zeigen, dass wir lernen können, uns weniger leicht ablenken zu lassen«

Können Sie diese Techniken genauer beschreiben?

Einige Übungen sind inspiriert durch traditionelle Meditationspraktiken, aber umgewandelt in nichtreligiöse Formen. Um die Aufmerksamkeit zu trainieren, kann man sich etwa auf den Atem konzentrieren und jedes Einatmen und Ausatmen bewusst erleben. Jedes Mal, wenn die Gedanken abdriften, lenkt man sie wieder auf den Atem zurück. Wer lieber an seinen positiven Gefühlen arbeiten möchte, sollte Praktiken der Güte und des Mitgefühls einüben. Beispiel: Denken Sie an jemanden, den Sie mögen, einen Freund oder ein Familienmitglied. Stellen Sie ihn sich in einer schwierigen Phase seines Lebens vor und formulieren Sie den Wunsch, dass er von diesen Problemen befreit werden möge. Dazu können Sie in Gedanken einen einfachen Satz wiederholen: »Möge er frei von Leid sein.« Dann erweitern Sie den Wunsch schrittweise auf andere Personen.

Laden... © Jeff Miller / University of Wisconsin-Madison (Ausschnitt) Mönch im Hirnscanner | Richard Davidson (Mitte) und seine Kollegen Michael Anderle (links) und Antoine Lutz (rechts) bereiten den buddhistischen Mönch Matthieu Ricard 2008 für eine Untersuchung im Magnetresonanztomografen des Waisman Center an der University of Wisconsin-Madison vor.

Wie genau wirken diese Techniken?

Gemeinsam mit Kollegen haben wir beobachtet, dass dieses mentale Training die Funktionsweise und die Struktur des Gehirns verändert, besonders in den Regionen, die den verschiedenen Emotionsdimensionen zu Grunde liegen. Dazu haben wir Versuchspersonen vor und nach dem Einüben der Techniken im Magnetresonanztomografen untersucht. Die Praktiken für Güte und Mitgefühl etwa wirkten sich auf mehrere neuronale Schaltkreise aus, die für das Erleben positiver Gefühle entscheidend sind. Sie fördern vor allem Verbindungen zwischen dem Stirnhirn und dem Nucleus accumbens, dem Zentrum für Motivation und Freude. Und das nach nur sieben Stunden Training verteilt über zwei Wochen. Dementsprechend kann das Stirnhirn die Aktivität des Belohnungszentrums mehr unterstützen und so die positiven Emotionen andauern lassen.

Welche anderen Techniken neben der Meditation verändern den emotionalen Stil?