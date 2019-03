Serie: Kuriose Experimente am Menschen: »Man muss keine Angst haben, weniger Mensch zu werden«

Warum wollten Sie ein künstliches Sinnesorgan, anstatt beispielsweise Ihre Wahrnehmung mit künstlicher Intelligenz zu verbessern? Worin liegt der Unterschied?

Eine künstliche Intelligenz hätte mir einfach die Farben in meiner Umwelt genannt. Ein künstliches Sinnesorgan stimuliert mein Gehirn, diese Intelligenz selbst zu entwickeln. Die Antenne vermittelt mir Vibrationen, die zu den Farben gehören, und es liegt an meinem Gehirn, diese Schwingungen zu interpretieren. Indem ich die Technologie in meinen Körper integriere, werde ich intelligenter. Die Antenne hat nichts mit virtueller oder erweiterter Realität zu tun; ich nenne das »offenbarte Realität«. Sie enthüllt eine Wirklichkeit, die eigentlich ständig um uns herum ist, die wir aber mit unseren gewöhnlichen Sinnen nicht wahrnehmen können. Die infraroten und ultravioletten Strahlen existieren ja bereits, nur werden sie für mich durch die Technologie erkennbar. Ich bin überzeugt davon, dass es künftig noch mehr künstliche Sinnesorgane geben wird und sie uns noch mehr verborgene Aspekte unserer Umwelt offenbaren werden.

Sie verfügen bereits jetzt über weitere künstliche Sinne. Mit einem Implantat in Ihrem Knie erkennen Sie, wo der magnetische Nordpol der Erde liegt. Mit einem Zahn, in dem Bluetooth-Technologie steckt, können Sie Morsezeichen senden, indem Sie mit den Zähnen klappern. Was steht noch auf dem Programm?

Im Moment arbeite ich an einer Sonnenuhr, einer Art Stirnband, an dem ein warmer Punkt innerhalb von 24 Stunden einmal um den Kopf herumwandert. Sobald das funktioniert, lasse ich mir das Band zwischen Schädel und Kopfhaut implantieren. Wenn mein Gehirn sich an diese Art der Zeitwahrnehmung gewöhnt hat, will ich versuchen, die Rotationsgeschwindigkeit und damit meine Zeitwahrnehmung zu manipulieren. Wenn ich möchte, dass eine Situation länger dauert, lasse ich den Wärmepunkt langsamer rotieren und erwecke die Illusion, dass die Zeit langsamer vergeht. Wenn ich im Flugzeug die Drehzahl auf die Fluggeschwindigkeit einstelle, kann ich vielleicht einen Jetlag verhindern. Ich überlege auch, mir einen Schwanz in den Rücken zu implantieren, um meinen Gleichgewichtssinn zu verbessern. Eines Tages hoffe ich, ein Organ zu schaffen, mit dem ich meinen Sinn für Humor steuern kann. Dann könnte ich alles im Leben lustig finden und lachend sterben.

Vor einigen Jahren haben Sie die Cyborg Foundation mitgegründet, eine Organisation, die sich für die Rechte der heutigen und künftigen Cyborgs einsetzt. Warum sollten Menschen erwägen, sich Technologie implantieren zu lassen?

Es wundert mich immer wieder, dass es niemand langweilig findet, jahrelang stets die gleichen Informationen aus denselben Sinnesorganen zu erhalten. Wenn man seinen Körper um einen einfachen Sensor ergänzt, bekommt man einen neuen Sinn und damit eine Wirklichkeit offenbart, die stets da war, ohne dass man sie wahrgenommen hat. Uns selbst als Spezies neu zu gestalten, wäre auch ein Segen für die Umwelt. Seit Jahrtausenden passen wir den Planeten an unsere Bedürfnisse an. Weil wir auch dann aktiv sein wollen, wenn es draußen dunkel ist, haben wir das künstliche Licht erfunden, was sich für zahlreiche andere Tierarten verheerend auswirkt. Wir haben Klimaanlagen und Heizgeräte entwickelt, um es an schwülen Sommertagen angenehm frisch und an kalten Winterabenden schön warm zu haben. Wenn wir künstliche Organe entwerfen, die es uns ermöglichen, im Dunkeln zu sehen und unsere Körpertemperatur selbst zu steuern, dann können wir die Erde in Ruhe lassen und jede Menge Energie sparen. Ich habe Sinne und Organe, die nicht menschlich sind. Deshalb fühle ich mich nicht zu 100 Prozent menschlich. Weniger Mensch zu werden, ist nichts, wovor man Angst haben müsste. Ich kann Dinge tun, die ein normaler Mensch nicht kann. Und das erlebe ich als eine enorme Bereicherung.

Mehr über Neil Harbisson

Der 1982 geborene britische Künstler ließ sich 2004 eine Antenne in seinen Kopf implantieren: eine Art metallener Fühler, der am Hinterkopf im Schädel verankert ist und sich nach vorne über die Stirn biegt. An dessen Ende hängt eine kleine Kamera, auch »Eyeborg« genannt, die Lichtwellen auffängt und die Frequenzen in Form von Vibrationen an das Gehirn weitergibt. 360 Farbtöne kann er so an ihren unterschiedlichen Wellenlängen erkennen und die Sättigung der Farben an der Intensität der Vibrationen ablesen.

In einem Ted-Talk aus dem Jahr 2012 berichtet Harbisson, wie sich sein Sinneserleben mit dem Implantat veränderte. Zunächst habe er sich die Farbnamen für die Frequenzen einprägen müssen, aber mit der Zeit habe sich alles zu einer Wahrnehmung und schließlich zu Gefühlen vermengt, die inzwischen auch in seinen Träumen auftauchten. Umgekehrt assoziiere er Töne mit Farben – Telefonklingeln etwa höre sich für ihn grün an.

Seit Harbisson auf seinem britischen Pass mit seinem »Eyeborg« abgebildet ist, gilt Harbisson als erster von einer Regierung anerkannter Cyborg. Als Mitgründer der Cyborg Foundation und der Transspecies Society vertritt er seit 2010 die Rechte von Cyborgs und will nichtmenschliche Identitäten sowie die Entwicklung neuer Sinne und Organe fördern. Laut dem britischem Kybernetiker Kevin Warwick wird ein Mensch zum Cyborg, wenn dessen Biologie, besonders das Nervensystem, mit einer Technologie verschmilzt. Die Definition ist jedoch umstritten, weil die Grenzen mit den Möglichkeiten der modernen Medizin zunehmend verschwimmen.