Mangelhafte Genstudien: Fehlerjäger finden falsche Gensequenzen in hunderten Publikationen

Exklusive Übersetzung aus

Die DNA- und RNA-Sequenzdaten in aktuellen Veröffentlichungen aus der Humangenetik enthalten erstaunlich oft Mängel, wie eine nachträgliche computergestützte Analyse belegt. Ein Team von Fehler suchenden Forscher kommt zu diesem Schluss, nachdem es rund 12 000 Veröffentlichungen untersucht und in mehr als 700 Studien festgestellt hat, dass die DNA- oder RNA-Sequenzen der dort eingesetzten Versuchsreagenzien keine korrekten Ergebnisse liefern konnten.

Damit seien sie auf »ein Problem alarmierenden Ausmaßes« gestoßen, sagt die Krebsforscherin Jennifer Byrne von der University of Sydney in Australien, unter deren Leitung die auf »BioRxiv« vorveröffentlichte Studie durchgeführt wurde. Beunruhigend große Teile von Untersuchungen über menschliche Gene seien demnach wohl nicht zuverlässig. Die Fehler könnten sich per Zufall eingeschlichen haben, mutmaßen die Forscher, sie könnten im Einzelfall aber auch auf Betrug hindeuten.

Byrne arbeitet bereits seit 2015 daran, Fehler in genetischen Studien zu finden. Damals war sie auf einen kurzen DNA-Abschnitt zur Inaktivierung eines Gens in Krebszellen aufmerksam geworden, der in fünf Arbeiten zu einem Experiment auftauchte. In diesen Studien waren jedoch falsche Nukleotidsequenzen im Methodenteil zu den Experimenten aufgeführt; zudem fielen in den Publikationen ähnliche Formulierungen und Datensätze auf. Die Vermutung lag nahe, dass die Studien auf Anfrage in einer kommerziell arbeitenden Publikationsfabrik entstanden sind. Vier der Studien sind seitdem zurückgezogen worden.

In der Folge deckte das Team um Byrne ähnliche Fehler in weiteren Publikationen auf. Bis 2017 entwickelten die Forscher mit dem Informatiker Cyril Labbé von der Université Grenoble Alpes das Softwaretool »Seek & Blastn« zur Fehlersuche in Gendaten. Es extrahiert automatisiert kurze Nukleotidsequenzen aus Dokumenten und gleicht mit der öffentlich zugänglichen Nukleotiddatenbank »Blastn« ab, ob die eingesetzte Zielsequenz überhaupt zu einem menschlichen Gen passt. Jede dabei automatisch markierte Fehlanpassung wird anschließend manuell überprüft.